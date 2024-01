Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: la séquence baissière se poursuit, taux en hausse information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un recul de 1,07%, à 7318 points, notamment pénalisée par le recul du secteur du luxe avec -3,5% pour Kering et -2,8% pour LVMH.



Les investisseurs ont aussi dû composer avec le discours tenu ce jour en marge du forum de Davos par Christine Largarde, la présidente de la BCE. Cette dernière a douché les espoirs de repli des taux dès le printemps en évoquant plutôt une baisse 'probable'... au mois de juin.



Par conséquent, le compartiment obligataire s'envole avec des US T-Bonds à 10 ans qui grimpent (+5pts) pour atteindre 4,11 %, tandis que le Bund de même échéance se tend de 5,7pts, vers 2,28 %.



Sur le front des statistiques, les ventes au détail US ont continué à solidement progresser en décembre aux Etats-Unis : le Département du Commerce a constaté une hausse de 0,6% le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient qu'une hausse de 0,4%. Et sur un an, la hausse à fin décembre ressort à 5,6%, bien plus que les 5,1% estimés.



Surprise également du côté de la production industrielle : en contradiction totale avec l'indice 'Empire State' de la FED de New York publié mardi (ressorti en fort repli, et même au plus bas depuis mai 2020), la Réserve fédérale a dévoilé une augmentation inattendue de +0,1% grâce à la bonne tenue de la fabrication de biens de consommation.



Dans le détail, la production de biens de consommation a progressé de 0,2%, tandis que celle de matières premières a augmenté de 0,1%.



En Europe, les investisseurs ont appris que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'était établi à 2,9% en décembre 2023 selon Eurostat, contre 2,4% en novembre (1 an auparavant, il était de 9,2%).



L'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni a augmenté de 4% au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2023, un taux annuel en augmentation par rapport à 3,9% en novembre, d'après l'office national de statistiques (ONS).



Malgré des chiffres d'inflation rassurants et d'activité bien moins brillants qu'aux Etats-Unis, la probabilité d'une baisse de taux en mars n'est plus évaluée qu'à 29%, contre 43% avant le week-end.



Le baril de Brent cède 0,2%, autour des 77,4$ , et l'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,085$/euro. A noter que l'or cède 2,1% pour retomber à 2010$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group enregistre une forte hausse de ses ventes au niveau mondial : + 9 % par rapport à 2022, et un total de 2 235 345 véhicules sur l'exercice.



Enfin, Thales fait savoir que la Commission européenne a signé un accord de financement (Grant Agreement) pour lancer le projet LATACC (Land Tactical Collaborative Combat), coordonné par Thales, pour améliorer les capacités de coopération des forces de coalition européennes.



Deezer et Fnac Darty renouvellent leur partenariat pour 3 années de plus. Depuis 2017, Deezer et Fnac Darty permettent à leurs clients communs d'accéder à un univers de services musicaux.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.