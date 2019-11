Paris : la réouverture de La Samaritaine prévue en avril 2020

Le grand magasin avait été fermé en 2005 pour vétusté. Il rouvre ses portes sous la forme d'un complexe rassemblant grand magasin, hôtel de luxe, logements sociaux, crèche et bureaux.

La Samaritaine à Paris. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Après quinze ans de fermeture, La Samaritaine va rouvrir ses portes en avril 2020, a annoncé son propriétaire LVMH mardi 19 novembre. Après cinq ans de travaux collossaux d'un coût de 750 millions d'euros, La Samaritaine renaîtra sous forme d'un complexe multiforme rassemblant grand magasin, hôtel de luxe, logements sociaux, crèche et bureaux. "Ce sera un pôle d'attraction, mais c'est aussi un projet mixte et un programme vivant car des gens vont habiter ici, sans compter la crèche. C'est la ville de demain sur 70.000 m2, où cohabitent bureaux, logements et magasin", met en avant Jean-Jacques Guiony, PDG de La Samaritaine.

Dans cette nouvelle Samaritaine, le grand magasin n'occupera plus qu'une surface de 20.000 m2 et ouvrira sous l'enseigne de distribution sélective DFS (propriété du groupe de Bernard Arnault). Il proposera une sélection de 600 marques de luxe mêlant "mode, art de vivre et gastronomie". L'hôtel de luxe Cheval Blanc (marque détenue par LVMH) sera composé de 72 chambres et suites avec vue plongeante sur la Seine. Le nouveau complexe comprendra aussi des bureaux qui occuperont 15.000 m², une crèche de quartier d'une capacité de 80 berceaux et 97 logements sociaux gérés par France Habitat.

L'aboutissement d'un parcours fastidieux

Joyaux de l'art nouveau et de l'art déco, La Samaritaine est située en plein coeur de Paris. Elle se compose de quatre bâtiments dont l'un est classé aux Monuments Historiques. Les quatre bâtiments historiques ont subi une lourde restructuration visant à les moderniser, tout en revalorisant les éléments d'époque : mosaïques, émaux, verrières ou encore garde-corps en fer forgé.

Cette réouverture sera l'aboutissement d'un parcours fastidieux. Si le magasin a fermé en 2005 pour des raisons de sécurité liées à sa vétusté, LVMH (son actionnaire majoritaire depuis 2001) a dû attendre 2015 pour voir définitivement validé son permis de construire et de rénover. Entre 2012 et 2015, les travaux ont été suspendus par une série de recours d'associations de sauvegarde du patrimoine, contestant notamment la réalisation d'une façade contemporaine, toute en verre, côté rue de Rivoli. "Cela a été un peu long, mais pour faire de grandes choses il faut mettre le temps. Il a fallu cinq ans pour convaincre la mairie de Paris, cinq ans pour obtenir le permis, et cinq ans de travaux colossaux", résume le PDG de La Samaritaine.

En 2005, lors de sa fermeture - initialement pour des travaux devant durer six ans - La Samaritaine employait 734 salariés. Mardi, LVMH a indiqué qu'"au total, plus de 1.500 postes seront créés", dont 800 pour le grand magasin, et qu'"avec les bureaux, plus de 2.400 emplois directs seront pérennisés sur site".