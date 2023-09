Paris: la prudence l'emporte à 48h des décisions de la BCE information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,35%, à 7252 points, les investisseurs jouant la carte de la prudence à 48h du grand rendez-vous de la BCE jeudi.



En attendant cette échéance, les opérateurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques sur le Vieux Continent.



Ainsi, tout comme le mois précédent, l'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne a enregistré une légère hausse dans l'enquête de septembre : à -11,4 points, il se montre supérieur de 0,9 point à sa valeur du mois d'août.



'De plus en plus de répondants anticipent des taux d'intérêt stables dans la zone euro et aux États-Unis. En outre, les experts s'attendent à un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Chine', justifie Achim Wambach, le président du ZEW.



De leur côté, les données de l'Institut national de la statistique (Ine) ont montré que l'inflation s'était redressée en Espagne au mois d'août pour atteindre 2,6% sur un an, contre +2,3% le mois précédent.



Sur le marché pétrolier, la baisse de la production de plusieurs pays de l'Opep+, en particulier l'Arabie Saoudite et la Russie l'emportent sur les craintes entourant un ralentissement économique global, ce qui se traduit par une flambée des cours.



Le Brent progresse de près de 1,8% et franchit la barre des 92$/baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'envole de +2,2% vers 89,1$, un nouveau record annuel.



'Un baril à 100 dollars est désormais un scénario crédible avant la fin de l'année', estime DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et de matières premières en entreprise, qui évoque à la fois des facteurs conjoncturels et structurels.



Sur le front obligataire, les OAT et les Bunds parviennent à se stabiliser vers 3,175% et 2,635% respectivement, tandis que les T-Bonds se tendent à la marge de +0,4Pts vers 4,295%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Interparfums publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 43% à 77,6 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 3,3 points à 25,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 24% à 396,1 millions.



Fnac Darty a annoncé mardi le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 d'un montant total de 300 millions d'euros afin de se refinancer.



Voltalia annonce la signature, par sa filiale Helexia, d'un contrat de 46 mégawatts avec Prime Energy, l'un des plus grands traders d'électricité du Brésil, pour la fourniture de 46 mégawatts d'énergie photovoltaïque sur une période de 20 ans.



TotalEnergies annonce que le plafonnement à 1,99 euro le litre dans toutes ses stations-service en France, sera étendu au-delà de la fin 2023, 'tant que les prix resteront élevés'.



SES-imagotag bondit de 9% à Paris, au lendemain de la publication de résultats de premier semestre 2023 qui 'reflètent une très forte performance opérationnelle' selon Stifel, qui reste à 'achat' sur le titre.



Airbus annonce un partenariat stratégique de DG Fuels, pour favoriser le carburant d'aviation durable (SAF) aux États-Unis grâce à une technologie prometteuse de production à partir de déchets et résidus cellulosiques et de sources d'énergie renouvelables.



Par ailleurs, Airbus Helicopters indique avoir signé un accord-cadre avec PHI Group (PHI) comprenant des engagements sur 20 hélicoptères super-moyens H175 et 8 modèles H160.