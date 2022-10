Paris: la prudence domine, plusieurs statistiques attendues information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 10:54

(CercleFinance.com) - Après quatre séances consécutives de hausse, la bourse de Paris marque une petite pause en ce début de journée, avec un recul anecdotique de 0,1%, autour des 6060 points.



Si Wall Street a fini dans le vert hier (avec +1,1% pour le S&P500 et Dow Jones, +0,9% pour le Nasdaq) les investisseurs restent prudents avant la publication des chiffres de l'inflation dans la zone euro.



D'autres statistiques sont attendues aujourd'hui, à l'instar des chiffres de mises en chantier aux Etats-Unis. d'août.



Le Livre Beige de la Fed apportera, lui, une vue qualitative des conditions d'activité jusqu'au début d'octobre, sachant que le marché américain du travail apparaît toujours aussi robuste et que l'inflation ne faiblit pas.



Au Royaume-Uni, l'inflation devrait avoir encore accéléré en septembre pour dépasser le seuil des 10% sur un an.



Les investisseurs vont également devoir digérer une nouvelle salve de résultats trimestriels ce mercredi.



En attendant, TotalEnergies fait part de l'inauguration de la centrale solaire d'Al Kharsaah, qu'il a développée avec ses partenaires QatarEnergy et Marubeni, après la mise en production de cette centrale désormais raccordée au réseau électrique national du Qatar.



Atos annonce avoir remporté un contrat auprès du Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l'Eau (IenW) pour l'hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP, dans le cadre d'un appel d'offres.



Alstom indique avoir signé un contrat-cadre d'environ 900 millions d'euros avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour concevoir, livrer et mettre en service un système ERTMS (système de supervision et de contrôle des trains) à grande échelle en Italie.



Enfin, dans le cadre de contrats à long terme, Air Liquide annonce la construction à Taïwan de trois unités de production pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs, de façon à les approvisionner en larges volumes de gaz industriels de très haute pureté.