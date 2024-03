Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: la prudence domine avant des statistiques US information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gravite autour de son point d'équilibre ce matin autour des 8150 points, malgré la chute de 4,3% de Carrefour.

Les investisseurs restant prudents avant la publication de deux indicateurs sur l'économie des Etats-Unis.



Cet après-midi, le marché prendra en effet connaissance des chiffres des commandes de biens durables puis de la confiance des consommateurs du Conference Board, qui donnera un premier aperçu du moral des ménages américains.



D'autres indicateurs importants suivront, comme la dernière estimation du PIB américain de quatrième trimestre attendue jeudi, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique des revenus et dépenses des ménages de février.



Cette publication, dont la composante des prix est la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, permettra d'affiner les pronostics en vue des prochaines décisions de la Fed.



L'ambiance pourrait néanmoins être à la pause à l'approche du long week-end pascal et de la fin du premier trimestre, qui s'est traduit par l'atteinte simultanée de records de clôture sur l'ensemble des grandes places mondiales.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin du déficit public de la France pour l'ensemble de l'année 2023. Celui-ci s'établit à 154 milliards d'euros, soit 5,5% du produit intérieur brut (PIB), après 4,8% en 2022 et 6,6% en 2021, selon les données dévoilées ce matin par l'Insee.



Les recettes n'ont progressé que de 2% l'année dernière (après +7,4% en 2022), le taux de prélèvements obligatoires ayant diminué pour s'établir à 43,5% du PIB, tandis que les dépenses ont augmenté de 3,7% (après +4% en 2022).



La récente hausse des indices a ravivé chez certains investisseurs des doutes quant aux niveaux de valorisation des actions que certains analystes qualifient de 'surévalués', voire de cohérents avec la constitution d'une 'bulle'.



'Du point de vue boursier, il faudra certainement une respiration à court terme après les gains importants de ce premier trimestre', juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet.



Depuis le 1er janvier, l'indice parisien affiche une hausse de plus de 8%.



'On peut noter que le CAC 40 fait presque jeu égal avec le S&P 500 en termes de performance', poursuit Christopher Dembik. 'C'est suffisamment rare pour le mentionner', conclut le stratège.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air France-KLM annonce avoir remboursé, à la demande des porteurs d'obligations, environ 452 millions d'euros sur les 500 millions d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) dont l'échéance est le 25 mars 2026.



TotalEnergies annonce avoir conclu un protocole d'accord avec China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) pour développer conjointement une unité de production de carburant aérien durable (SAF) au sein d'une raffinerie de SINOPEC en Chine.



Edenred annonce la signature d'un partenariat avec IP Gruppo api, groupe italien de solutions de carburants et de mobilité, auquel il rachètera la totalité de son activité de cartes énergie, celle-ci comptant un portefeuille d'environ 50.000 clients B2B.





