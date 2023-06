Paris: la phase de consolidation se prolonge information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 17:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,79%, à 7203 points, notamment pénalisée par TotalEnergies (-2,5%) et par le repli du secteur bancaire avec BNP Paribas à -2,3%, Société Générale à -2,2% et Crédit Agricole à -1,8%.



Depuis lundi, et après quatre séances consécutives de consolidation, l'indice parisien a lâché près de 2,5%% dans un contexte qui reste marqué par les récentes annonces de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a clairement laissé entendre que la banque centrale n'en avait pas fini avec les hausses de taux au regard de la persistance de l'inflation.



Par conséquent, le spectre d'une prochaine entrée en récession de l'économie américaine se fait de plus en plus présente, inhibe les investisseurs et stoppe toute velléité de prises de risque.



Sur le front des statistiques, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont progressé à 4,30 millions d'unités en mai en rythme annualisé (consensus de 4,25 millions après 4,29 millions en avril).



Par ailleurs, l'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a reculé un peu moins que prévu au mois de mai, a fait savoir jeudi l'organisation patronale Conference Board. L'indice s'est replié de 0,7% à 106,7 le mois dernier, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une baisse de 0,6%.



Au vu du resserrement des taux d'intérêt et de la persistance de l'inflation, le ConfBoard dit désormais prévoir une récession aux Etats-Unis qui s'échelonnerait du troisième trimestre 2023 au premier trimestre 2024.



Toujours outre-Atlantique, le nombre hebdomadaire de nouvelles inscriptions au chômage est ressorti stable lors de semaine du 12 juin, à 264.000, selon le Département du Travail (le chiffre de la semaine précédente a en effet été révisé à la hausse de 262.000 à 264.000).



Côté Europe, le climat des affaires en France est resté stable en juin, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee (à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands), qui reste à 100, soit sa moyenne de longue période, l'indicateur focalisé sur l'industrie, se redresse de 99 vers 101.



Au Royaume-Uni, le communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) publié à l'heure du déjeuner a confirmé les anticipations : la BoE rajoute +50Pts à 5%.



Par ailleurs, la dette publique britannique vient de dépasser les 100% du PIB, ce qui motive la très nette dégradation des conditions de refinancement avec des 'Gilts' à 10 ans qui affichent plus de 4,45% de rendement (contre 4,402% la veille).

A noter ce changement radical de stratégie en Turquie : la banque centrale porte le taux directeur de 8,5% à 15%, dans un mouvement quasi 'Volckerien'.



Les répercussions des déclarations de Jerome Powell restent d'ampleur limitées sur le compartiment obligataire (T-Bond à 3,77% contre 3,722%), et les oscillations de +5/-5Pts de base continuent de s'enchainer en Europe, en mode 'ce qu'un jour fait, le suivant le défait': les Bunds repassent ainsi de 2,43% à 2,48%... et ne vont nulle part.

Idem pour nos OAT qui se retendent de 2,958% à 3,011% et les BTP italiens (de 4,052% à 4,103%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Thales indique avoir été choisi par SkyDrive, constructeur d'avions eVTOL basé au Japon, pour lui fournir son système de commandes de vol FlytRise à son futur avion eVTOL de trois places à zéro émission de série.



Engie indique avoir investi, par le biais de son fonds de capital-risque Engie New Ventures, au sein de TreaTech, une start-up suisse spécialisée dans la production de biogaz. Le groupe énergétique explique avoir bouclé pour TreaTech un tour de table de neuf millions d'euros.



Afin de renforcer sa liquidité, Casino annonce le lancement de la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, soit 57.582.850 actions représentant 11,7% du capital de cette enseigne brésilienne de distribution de type 'cash & carry'.



Enfin, LanzaJet a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec Airbus dans le domaine de la production de carburant d'aviation durable (SAF).



L'avionneur européen a aussi fait savoir que sa filiale Airbus Flight Academy Europe, filiale qui fournit des services de formation aux pilotes et élèves-officiers des Forces armées françaises, avait signé un protocole d'accord (MoU) avec Aura Aero, concepteur d'avions à propulsion électrique.