Paris: la phase de consolidation se poursuit

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,1% ce matin, autour des 7565 points, pénalisée par Safran qui cède 1,7%, derrière Hermès (-1,3%) et Airbus (-1%).



Après avoir visité en fin de semaine dernière des sommets à plus de 7600 points, le marché parisien s'installe dans une phase de consolidation à l'horizontale depuis le début de la semaine.



Dans ce contexte, l'indice parisien évolue dans un étroit corridor, allant de 7550 à 7580 points.



'Graphiquement et sur le fond, le mouvement haussier reste bien actif, mais après toute cette longue séquence ascensionnelle et à seulement quelques jours de clôturer l'exercice 2023, c'est la recherche de catalyseurs qui semble manquer', expliquent les analystes de Kiplink Finance.



La course aux records absolus se poursuit pourtant à New York, où le Dow Jones a grimpé hier de 0,7%, tandis que le Nasdaq Composite (+0,7% également) franchissait de nouveau le seuil des 15.000 points.



Si les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont attendus demain, l'agenda du jour se limitera à la parution aux Etats-Unis des ventes de logements anciens, puis à l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule vers 3,88% tandis que le Bund à dix ans, véritable taux de référence de la zone euro, recule à 1,98%, au plus bas depuis le début de l'année.



Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de 69% d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de la Fed fin mars, contre 28% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Sur le marché des changes, l'euro s'échange contre 1,096 $ (-0,2%).



Du côté des matières premières, les cours du pétrole confirment leur redressement en raison de la multiplication d'attaques menées par des rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Le baril de Brent gagne actuellement près de 0,5% à quelque 79,7 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce avoir lancé aujourd'hui son premier centre d'expérience digitale situé en Inde, à Bangalore.



Orange Business annonce l'acquisition d'Expertime, société de services spécialisée dans les technologies Microsoft, pour contribuer à son ambition d'accélérer sa croissance dans les services numériques et devenir l'intégrateur réseaux et numérique de référence en Europe.



Suite à la dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre, Verallia prévient que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son CA total en 2023.



Enfin, le groupement conduit par la Caisse des Dépôts et composé de CNP Assurances, de la MAIF et de la MACSF a fait savoir hier soir qu'il détenait 50,2% d'Orpea à l'issue de l'augmentation de capital bouclée par l'exploitant de maisons de retraite.





