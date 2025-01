Paris: la hausse se poursuit, les 7900 pts à portée information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 17:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit son ascension et conclut la séance sur un gain de 0,7%, à 7892 points, enregistrant ainsi une 8e séance consécutive de hausse, avec le soutien de Société Générale (+2,3%), Safran (+2,1%) ou encore URW (+1,8%).



Depuis son point bas du 27 novembre, l'indice parisien affiche un rebond proche de 11%.



La grosse résistance des 7.800 (ex-zénith du 27 septembre 2024) a été franchie avec une facilité déconcertante, la contraction du 'spread OAT/Bund' vers 78 pts étant jugé encourageante.



Outre-Atlantique, le Dow Jones grappille +0,4% devant le S&P500 (+0.1%) tandis que le Nasdaq cède 0,3%.



Le lancement, mardi soir par la Maison Blanche, d'un gigantesque plan d'investissement dans l'IA -baptisé 'stargate'- aux Etats-Unis a permis de conforter le sentiment de confiance qui règne sur les marchés.



Tous les indices américains avaient gagné du terrain hier soir (sauf le Russell-2000), le S&P 500 ayant même établi pendant la séance un nouveau record absolu au-delà des 6100 points.



Les investisseurs attendent désormais la publication des indices d'activité PMI en Europe qui seront publiés demain.



Pour l'heure, le 'chiffre du jour' concerne les inscriptions hebdo au chômage : le Département du Travail annonce avoir enregistré 223.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 13 janvier, un chiffre en hausse de 6.000 par rapport à la semaine précédente.



En France, le climat des affaires est ressorti quasi stable en janvier, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, qui gagne un point à 95 et reste ainsi en deçà de sa moyenne de longue période (100).



Côté FOREX, la séance est extrêmement calme l'euro restant stable, autour des 1.041$.



Avec le retour de l'appétit pour le risque qui porte les marchés d'actions depuis une dizaine de jours, les obligations exercent peu d'attrait, ce qui les conduit à poursuivre leur récent épisode de consolidation.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de +5,5Pts vers 4,655%, le '30 ans' affiche +5,4Pts à 4,8700%.



Le rendement du Bund allemand à dix ans évolue vers 2.51% tandis que celui de l'OAT de même échéance est à 3.29%,, soit un 'spread' France/Allemagne de 78 points.



Enfin, le baril de Brent recule de 0.5% à Londres, vers 78.6$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le Groupe Seb annonce l'acquisition de La Brigade de Buyer, groupe international possédant notamment les marques de Buyer, Sabatier et 32 Dumas, dans les secteurs des articles culinaires, de la pâtisserie et de la coutellerie.



Avec un chiffre d'affaires trimestriel à nouveau supérieur à 200 ME, Interparfums atteint ses objectifs sur l'ensemble de l'année : le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élève à 880,5 ME, en hausse de 10,3 % à devises courantes et constantes par rapport à l'exercice 2023.



Safran pourrait mettre la main sur certaines activités d'Eviden selon La Lettre. Le montant de cession ne serait pas encore arrêté et la valorisation des actifs ferait l'objet de négociations importantes, indique la publication.



Par ailleurs, Safran Aircraft Engines annonce avoir finalisé l'acquisition de CRT (Component Repair Technologies), société mondiale de premier plan spécialisée dans la réparation des pièces de moteurs aéronautiques et basée à Mentor (Ohio, Etats-Unis).



Enfin, Technip Energies a annoncé jeudi avoir été sélectionné par l'allemand Uniper afin de réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) d'une nouvelle centrale électrique à gaz avec captage du carbone située au Royaume-Uni.







