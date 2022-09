Paris: la dynamique baissière s'interrompt avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 18:05

(CercleFinance.com) - Le trou d'air du début de séance (-1,2% vers 5.915), semble déjà bien loin... La bourse de Paris vient d'achever la séance avec un gain de 0,87%, à 6031 points, marquant une pause après plus d'une semaine passée dans le rouge.



L'indice parisien a gagné plus d'une centaine de points depuis l'ouverture et alors que tous les regards sont désormais tournés vers les Etats-Unis où la Fed doit préciser, à 20h heure française, les contours de la politique monétaire de lutte contre l'inflation.



Après avoir débattu pendant deux jours de l'évolution de l'inflation et des risques entourant la croissance, les responsables de la banque centrale devraient probablement décider de relever les taux de 75 points de base pour la troisième fois consécutive.



La décision de la Fed sera aussi accompagnée de nouvelles prévisions économiques, avant une conférence de presse de Jerome Powell.



Dans ce contexte, Francfort progresse de 0,7%, suivi de près par Londres (+0,6%). L'E-Stoxx50 s'arroge quant à lui 0,7%.

Outre-Atlantique, le S&P500, le Dow Jones et le Nasdaq évoluent de concert et gagnent près de 0,4%.



Les investisseurs semblent pour le moment faire fi des incertitudes géopolitiques, alors que Vladimir Poutine pourrait envoyer près de 300.000 réservistes en Ukraine. Le maître du Kremlin a aussi annoncé un référendum d'autodétermination dans le Donbass.



De son côté, l'Europe dit vouloir s'impliquer beaucoup plus militairement en faveur de Kiev. La France pourrait ainsi fournir plusieurs dizaines de chars Leclerc et une assistance technique sur place.



Du côté des statistiques, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué moins que prévu, de -0,4% en août par rapport à juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, elles s'établissent ainsi à 4,80 millions d'unités.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a augmenté pour s'établir à 1,28 million à fin août, soit 3,2 mois de stock au rythme actuel des ventes.

Le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 7,7% par rapport à la même période un an plus tôt, à 389 500$.



Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de produits distillés ont tous augmenté la semaine dernière, montrent des données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont augmenté de 1,1 million de barils à 430,8 millions de barils lors de la semaine du 16 septembre, tandis que les réserves d'essence ont affiché une hausse de 1,6 million de barils d'une semaine sur l'autre.



Les cours du pétrole, qui étaient orientés à la hausse avant la parution de ces chiffres, sont repartis dans le rouge en réaction au gonflement des stocks. Quelques minutes après les annonces de l'EIA, le brut léger américain perdait 0,6% à 83,3 dollars le baril.



De son côté, le Brent de mer du Nord cède plus de 1,3%, avec un baril à 89$.



A 0,9875$ pour 1 euro, le dollar poursuit sa remontée (+1%) face à la monnaie unique, les cambistes ayant très mal encaissé hier le choc des prix producteurs en Allemagne, qui ont fait ressortir un taux historique de 45,8% au mois d'août.



Le marché obligataire traverse, lui, un épisode de forte tension des taux qui ont franchi hier des sommets vieux de plus d'une décennie, en Europe comme aux Etats-Unis.

Et les rendements plafonnent un peu ce mercredi avec -3Pts sur les T-Bonds à 3,54% (après un nouveau zénith annuel mardi) et sur les Bunds (-5Pts à 1,890%) ou sur nos OAT (-5Pts à 2,445%).



Du coté des actualités sur les valeurs, Schneider Electric confirme avoir présenté une offre ferme d'achat pour les actions Aveva. Le prix de l'offre présentée est de 3 100 pence par action en numéraire. L'acquisition valorise l'ensemble du capital social, émis et à émettre d'Aveva, à environ 9 482 millions de livres sterling, sur une base entièrement diluée, ce qui équivaut à une valeur d'entreprise de 10 154 millions de livres sterling.



Casino (-4%) a reçu les autorisations pour la cession de GreenYellow. Cette opération valorise les capitaux propres de GreenYellow à 1,1 milliard d'euros. Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du montant réinvesti, s'élèvera ainsi à 600 millions d'euros.



Vallourec (+6,3%) a signé un accord, d'une durée de dix ans, avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Cet accord comprend la fourniture de tubes de cuvelage premium ainsi que des services de gestion des stocks.



Safran Nacelles a reçu la certification de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) marquant les débuts des activités du site de réparation de nacelles de Suzhou en Chine.



Alstom et Saudi Railway Company (SAR) ont signé un protocole d'accord pour développer des solutions de trains à hydrogène adaptées à l'Arabie Saoudite.