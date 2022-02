Paris: la désescalade en Ukraine porte le cours information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 10:53

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris reprend des couleurs ce matin et s'arroge 1,3%, autour des 6.940 points, au lendemain d'une journée marquée par la forte chute de l'indice (-2,2%) en raisons des incertitudes croissantes sur le dossier ukrainien.



Hier, si le Nasdaq est resté stable, le Dow Jones et le S&P 500 ont lâché respectivement 1,9% et 0,4%.



Ce matin, la tension semble néanmoins s'apaiser quelque peu entre la Russie et l'Ukraine, plusieurs médias faisant état d'un retrait des forces russes déployées près de la frontière.



Pourtant, Volodymyr Zelenski, président ukrainien, a fait savoir qu'il s'attendait à une invasion russe le 16 février et a décrété une 'journée de l'unité' ce même jour. La date du 16 février avait aussi été avancée hier par un officiel britannique comme probable date d'invasion.



Rappelons que de son côté, la diplomatie russe indique que la voie diplomatique reste toujours privilégiée. Le chancelier allemand Olaf Scholz était d'ailleurs hier à Kiev et se rendra aujourd'hui à Moscou afin de favoriser l'émergence d'un dialogue entre les différentes parties.



Dans ce contexte tendu, les opérateurs devraient continuer à privilégier les actifs jugés plus sûrs, ce qui profite dans l'immédiat à des valeurs refuges tels que l'or ou le yen.



Les investisseurs devraient par ailleurs éviter de trop s'engager dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques qui pourraient être de nature à influencer les prochaines décisions de la Fed.



L'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York sera surveillé de près afin de voir s'il confirme un début d'apaisement des contraintes au niveau de l'offre (moins de délais de livraison, moins de pressions sur les prix).



En Allemagne, l'indice ZEW du climat des affaires devrait montrer une amélioration sensible due à l'amélioration de la situation sur le front sanitaire.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, Engie publie au titre de 2021 un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) total de 3,2 milliards d'euros (Equans inclus), atteignant ainsi le haut de sa fourchette de guidance, et un RNRpg des activités poursuivies en hausse de 69,7% à 2,9 milliards.



Safran annonce l'ouverture d'un nouveau site de maintenance, réparation et révision (MRO) de nacelles, situé à Suzhou en Chine. Actuellement en cours d'aménagement, il sera opérationnel au deuxième trimestre 2022.



Enfin, Ipsen annonce des résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase III pour son Cabometyx en association avec Opdivo dans le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé avec 'des bénéfices soutenus en termes de survie et de taux de réponse, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie'.