Paris : l'inflation ne perturbe pas rallye haussier du siècle

(CercleFinance.com) - Paris a bien fini en hausse pour la 14ème fois en 15 séance : le CAC40 'PX1' et le CAC 'GR' (+0,06% à 20.345) inscrivent bien également un 13ème record 'intraday' en 14 séances (à 7.168 et 20.376 respectivement), c'est série historique et sans précédent en 33 ans.

Le 'PX1' atteint la barre des 29% de gain annuel, le 'GR' celle des 32% (les 3% de différence, c'est le rendement offert par les dividendes distribués).

Les gains ont un peu fondu entre 17H10 et 17H30 alors que Wall Street déçoit un peu et semble caler sous ses sommets à 48H des '3 sorcières'.

Les indices US avaient rouvert stables et ils n'avaient guère évolué à mi-séance : le S&P500 est à -0,1%, le Nasdaq également (à 15.960) et le Dow Jones se replie de -0,4% dans le sillage de Visa (-6,4%, avec des problèmes d'acceptation des CB au Royaume Uni) puis Goldman Sachs (-2,5%).

En Europe, les acheteurs gardent néanmoins la main à l'approche de vendredi et de la séance des 'trois sorcières': le DAX40 (+0,05%) inscrit un nouveau record à 16.251Pts, l'E-Stoxx50 à 4.402.

Le mois de novembre s'annonce somptueux avec des gains de 7% en moyenne sur les différents indices US.

Les investisseurs ont accueilli sans émotion les chiffres des prix à la consommation en zone euro en fin de matinée: le taux d'inflation annuel s'est établi à 4,1% en octobre, contre 3,4% en septembre, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide, tandis que celui de l'ensemble de l'UE est passé de 3,6% à 4,4% d'un mois sur l'autre.

La hausse des prix s'avère encore plus spectaculaire au Royaume Uni : l'inflation y a en effet grimpé à un rythme annuel de 4,2% en octobre, en forte progression de 1,1 point par rapport au mois précédent.

'Couplé à la publication d'hier sur le marché du travail, le bond plus important que prévu de l'inflation de l'IPC en octobre rend encore plus probable une hausse des taux d'intérêt en décembre outre Manche', prévient Capital Economics.

Aux Etats-Unis, les chiffres des permis de construire et des mises en chantier confirme une légère inflexion de l'activité : selon le Département du Commerce, les mises en chantier de logements se sont tassées de 0,7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.520.000 en rythme annualisé, un niveau en dessous du consensus.

Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre augmenté de 4% à 1.650.000 en octobre, dépassant légèrement l'estimation moyenne des économistes.

'C'est le signe que les capacités (de construction, NDLR) sont proches de leur maximum au vu de la pénurie actuelle de main-d'oeuvre', expliquent les équipes d'Oddo BHF.

L'ambiance reste étonnamment calme sur les marchés obligataires avec des T-Bonds qui se détendent à présent 0,8Pt à 1,6320%; nos OAT se dégradent en revanche de +0,8Pt à 0,119% : les chiffres du jour restent sans aucun impact... même au Royaume Uni où les Gilts se detendent de -2Pts à 0,9700% !

Dans l'actualité des valeurs françaises, les valeurs du luxe restent aux avant-postes avec Kering +1,4%, Hermès a inscrit un nouveau record absolu (au-delà de 1.555E).

C'est Schneider qui s'impose en tête du CAC40 avec +1,8%, devant St Gobain +1,7%.

La société d'ophtalmologie Nicox annonce la délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) du brevet EP 3,769,753 qui couvre jusqu'en 2040 le NCX 4251, candidat médicament en développement pour la blépharite.

Safran Helicopter Engines annonce une coopération avec l'opérateur autrichien ÖAMTC Air Rescue autour du déploiement de carburants aérien durables (SAF). D'ici l'été 2022, l'un de ses hélicoptères de transport médical sera prêt à utiliser de 30 à 50 % de biocarburant, les moteurs Safran étant certifiés pour fonctionner à hauteur de 50 % de SAF.

Enfin, Ekinops annonce avoir été choisi par Ikoula, spécialiste du IaaS (infrastructure en tant que service), pour moderniser son coeur de réseau entre ses datacenters.