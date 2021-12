Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: l'année s'achève sur un léger recul de l'indice information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 14:14

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de l'année avec une perte limitée de 0,18% à 7160 points, préservant un gain de 28,7% depuis le 1er janvier, soit l'une des toutes meilleures performances au niveau mondial.



Sans surprise, la séance a été marquée par l'absence massive des opérateurs puisque seuls 716 ME ont été échangés au cours de cette demi-journée de cotations.



Hier, les marchés américains avaient clos en léger repli, le Dow Jones et le Nasdaq cédant environ 0,2%.



'La progression en début de séance s'est essoufflée à la clôture. Les volumes de transactions ont diminué au plus bas de 2021 cette semaine, car une grande partie de Wall Street a prolongé sa pause des fêtes', explique Wells Fargo.



La banque californienne souligne néanmoins que si le S&P 500 a reculé de 0,3% jeudi, il a atteint la veille son 70e plus haut historique de l'année 2021, soit le deuxième record annuel de son histoire derrière 1995 (77).



Du côté des valeurs, Vinci fait part d'une prochaine émission d'actions nouvelles réservée aux salariés en France dans le cadre de son plan d'épargne, émission qui interviendra à l'issue d'une période de souscription qui se déroulera du 1er janvier au 30 avril 2022.



La société de tests de diagnostic rapide Biosynex indique qu'à l'issue de la période d'exercice de ses BSAR attribués le 23 juin 2020, 8.685.927 BSAR ont été exercés (soit 95% du total), entrainant la création de 377.649 actions nouvelles au prix de 10 euros.



Enfin, Madvertise annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 1,7 million d'euros intégralement souscrite par Robert C Kopple à travers son trust de droit américain révocable, EL II Properties Trust, et libérée par compensation de créance.