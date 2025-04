Paris: interrompt son rebond, les incertitudes subsistent information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède 0.8% ce matin, autour des 7275 points, pénalisée par Publicis (-3,6%), Stellantis (-3,4%) ou encore Michelin (-2,5%).



Les investisseurs restent prudents, échaudés par les annonces, menaces, revirements, et volte-face de Donald Trump sur la question des droits de douane.



Hier, l'évocation d'une possible suspension des droits de douane de 25% imposés sur les voitures importées aux Etats-Unis depuis le 3 avril a été perçue comme un nouveau signe de désescalade dans la crise tarifaire.



Parallèlement, les investisseurs semblent miser sur les échanges diplomatiques pour trouver une porte de sortie au dossier, avec notamment la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, à la Maison Blanche demain.



Néanmoins, l'épreuve de force entre Washington et Pékin se poursuit. Les produits chinois entant aux USA sont désormais taxés à 145%, contre 125% pour les produits US entrant en Chine.



En Chine, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,4% en glissement annuel au premier trimestre 2025, selon des données officielles publiées mercredi.



Signe de la nervosité qui règne toujours sur les marchés, l'or s'arroge près de 2.6%, à 3290$ l'once et l'indice de la volatilité VIX, aussi appelé 'baromètre de la peur', gagne 10% vers 33.3.



Estimant que les actions européennes ont moins à perdre que les américaines, les équipes de DWS ont décidé de relever leur recommandation sur les valeurs du Vieux Continent à 'surpondérer'.



'Quoi qu'il en soit, la confiance a été endommagée à long terme, et le désir des entreprises et des investisseurs de réduire leurs positions aux Etats-Unis est donc, à notre avis, compréhensible', indique le gestionnaire d'actifs.



Sur le plan statistique, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en mars 2025, contre 2,3% en février. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,5% en mars 2025, contre 2,7% en février, selon les chiffres publiés par Eurostat.



Aux Etats-Unis sont attendus dans l'après-midi les ventes de détail, de la production industrielle et des stocks des entreprises.



Sur le marché obligataire, le reflux des tensions sur le dossier commercial fait reculer les rendements des emprunts d'Etat.



Le taux des Treasuries à dix ans est stable, vers 4,31% tandis qu'en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se détend vers 2,49% (-4 pts). L'OAT française est à 3,26% (-4 pts).



Sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue vers 65$ (+0.3%) à Londres. L'euro gagne 0,5% face au billet vert, à 1,135$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, JCDecaux indique avoir signé une convention de partenariat avec La Poste, visant à favoriser l'accessibilité des services postaux au sein du réseau MédiaKiosk, entité de JCDecaux, spécialiste des kiosques de presse et à autres usages commerciaux, en France.



Sartorius Stedim Biotech publie un résultat net en croissance de 51,8% à 85 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, ainsi qu'un EBITDA courant en progression de 19,9% à 229 millions, soit une marge améliorée de 2,2 points à 30,8%.



Enfin, Technip Energies annonce avoir remporté un contrat auprès de Jet Zero Australia pour réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) du projet Ulysse, visant à convertir du bioéthanol en carburant d'aviation durable (SAF) à Townsville, en Australie.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.