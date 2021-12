Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : intense volatilité, hausse des indices US information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Nouvelles séquence 'portes de saloon' à Paris qui grimpe fortement la veille, reprend son souffle ce matin... puis rechutait de près de -100Pts entre 6.851 et 6.758 (-1,8% vers 15H) avant de remonter vers 6.795 (-1,2%). Pour les chartistes de Kiplink, cette dégradation de tendance rapproche un peu plus l'indice parisien de son dernier support majeur de tendance, situé à 6705 points. La bourse de Paris témoigne ainsi de sa vulnérabilité aux informations contradictoires circulant au sujet du variant 'Omicron' et qui vont d'un alarmisme rouge vif (l'Allemagne craint une submersion des hôpitaux, penche pour la vaccination obligatoire alors que la vaccination de masse n'empêche pas la vague de 'cas' la plus sévère depuis mars 2020) à des avis de médecins infectiologues jugeant le nouveau variant plutôt bénin. Lors des cinq dernières séances, l'indice parisien a en effet alterné chaque jour entre rouge et vert, partagé entre les inquiétudes et les espoirs quant au futur de la pandémie. Outre le variant omicron (avec un premier cas de contamination en Californie), les investisseurs gardent en mémoire la récente déclaration de Jerome Powell évoquant un possible durcissement de la politique de la Fed premier cas de contamination au nouveau variant Omicron en Californie. 'La volatilité s'est de nouveau invitée sur les marchés financiers au moment où se met régulièrement en place le rallye de fin d'année', constate Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France. L'indice VIX du CBOE - souvent dénommé 'indice de la peur' - s'est emballé bien au-delà des 30 points hier soir, un nouveau plus haut depuis le début de l'année, avec 40% de variation entre le plancher et le zénith du jour (il se replie de -7,5% à l'ouverture, vers 28,8. Côté chiffre, après le basculement symbolique sous la barre des 200.000 des inscriptions hebdomadaires au chômage annoncé jeudi dernier, le nombre augmente cette semaine de +28.000 (à 222.000 contre 194.000) annonce jeudi le Département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 250.000 inscriptions au chômage à l'issue de la semaine écoulée. En extrapolant les tendances récentes, les analystes estiment que l'emploi américains devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022. Le point d'orgue de la semaine retentira demain avec la publication du 'NFP', le rapport mensuel sur l'emploi. Ce matin, les chiffres du chômage et des prix à la production industrielle (PPI) en zone euro qui ont été publiés, sans provoquer de remous. Dans l'actualité des valeurs françaises, Alstom annonce le futur transfert à Hitachi Rail des activités liées à la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO, dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de Bruxelles au titre de l'acquisition de Bombardier Transport. Pierre & Vacances publie une perte nette de -341,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, contre -336,1 millions en 2019-20, dans un contexte de poursuite de crise sanitaire, avec une perte opérationnelle courante qui est passée de -171,5 à -236,7 millions. A l'occasion de sa journée investisseurs, Safran déclare viser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 10% par an sur la période 2021-25, tirée par la croissance du chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils d'environ 15% par an. Enfin, TF1 et M6 seraient en discussion depuis septembre pour céder trois chaînes dans le cadre du processus de fusion, selon Les Echos. Les cessions porteraient sur Gulli, 6Ter, TFX et TF1 Séries Films.

