Paris : indice stable, l'emploi US au coeur de l'attention Cercle Finance • 02/07/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue actuellement à son point d'équilibre, autour des 6556 points, les investisseurs semblant vouloir limiter leurs prises de risques avant la publication du rapport sur l'emploi américain attendu à 14h30. Ces chiffres seront scrutés de près car les investisseurs s'interrogent toujours quant au rythme du resserrement monétaire que pourrait adopter la Fed face à la vive remontée de l'inflation. Les économistes tablent en moyenne sur 700.000 créations de postes en juin, avec un taux de chômage en léger repli à 5,7%. Depuis quelques mois, les créations d'emplois aux Etats-Unis n'avancent plus qu'à un rythme moyen de 500.000 créations de postes par mois, un niveau très supérieur aux standards historiques, mais jugé encore insuffisant par les analystes. 'A cette vitesse, il faudrait encore un an avant de revenir au niveau de février 2020', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF. Pour mémoire, la Fed a conditionné la normalisation de sa politique monétaire à la réalisation de 'progrès substantiels' sur le marché du travail, mais les chiffres de l'emploi étaient ressortis en-dessous des attentes en avril et en mai, d'où la patience actuellement préconisée par la banque centrale américaine. Cette posture pourrait néanmoins être appelée à changer dans l'hypothèse d'un solide rapport sur l'emploi aujourd'hui. La perspective d'un éventuel resserrement monétaire au cours des mois qui viennent ne fait, en revanche, pas beaucoup bouger le rendement des Treasuries américains à 10 ans, qui reste stable autour de 1,48%. Du côté des valeurs françaises, EssilorLuxottica confirme avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale à 100% de HAL Holding, conformément au contrat de cession de bloc conclu avec HAL le 30 juillet 2019. Alstom a annoncé vendredi la signature d'un contrat en Allemagne censé ouvrir la voie à la conduite automatique des trains sur le réseau particulièrement dense de Stuttgart. Estimé à près de 130 ME, le contrat prévoit la modernisation de 118 trains régionaux, qui seront dotés de technologies de signalisation digitale. Enfin, Eurazeo annonce la réalisation avec ses partenaires de leur investissement de 414 millions d'euros (dont 235 millions pour la quote-part Eurazeo) au capital d'Aroma-Zone, aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice de la société.

