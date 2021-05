Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : hausse régulière après les statistiques américaines Cercle Finance • 14/05/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,1% à 6.360) aura bientôt effacé toute trace du trou d'air de mardi: encore 0,5% de gain d'ici la clôture et la semaine s'achèvera par un statu-quo. Nous observons depuis 9H45 -et pour la seconde séance consécutive- le 2ème funiculaire haussier le plus régulier de l'histoire du CAC40 : même heure de déclenchement, même angle de progression... et même absence de volumes. Les opérateurs ont découvert une stagnation surprise des ventes de détail: après un rebond de 10,7% en mars (révisé d'une estimation initiale de +9,8%), la consommation a stagné aux États-Unis le mois dernier (le consensus tablait sur une progression de +0,8%). En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont tassées de 0,8% en avril (après +9% le mois précédent), alors que le Département du Commerce espérait une progression symétrique de 0,8%. Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,7% en avril par rapport au mois précédent selon le Département du Travail, une progression légèrement supérieure au consensus (et également de 0,7% hors produits pétroliers) et qui atteint +10,4% en rythme annuel (attention, 'effet de base' très important par rapport au creux d'avril 2020). De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé séquentiellement de 0,8% en données brutes (là encore, légèrement au-dessus du consensus) et de 0,9% hors produits agricoles, soit de +14,4% annualisé. La production industrielle pour le mois dernier a progressé de +0,7% (conformément aux attentes) et le taux d'utilisation des capacités flirte avec les 75% (74,9% précisément). On attend encore les chiffres des stocks des entreprises de mars et de l'indice UMich de confiance du consommateur. Wall Street devrait rajouter de 0,4 à 0,8% aux gains de la veille (+1,3% sur le Dow Jones, +0,7% sur le Nasdaq), et ce malgré de nouvelles preuves de tensions inflationnistes aux Etats-Unis. 'Les orateurs de la Fed ont aidé hier à rassurer les investisseurs sur le fait que la banque centrale n'était pas pressée de relever les taux, et les attentes de futures hausses de taux ont légèrement baissé par rapport la veille', explique Deutsche Bank. En dépit des chiffres du jour, les T-Bonds se détendent de -3Pts vers 1,638%, nos OAT d'un point à 0,265%. Moins bien rémunéré, le Dollar rechute de -0,4% vers 1,2125/Euro. Dans l'actualité des valeurs, le secteur aérien se détache avec Safran et Airbus à +2,3%. Wendel a indiqué jeudi soir que le chiffre d'affaires d'IHS Towers s'élevait à 362 millions de dollars au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 8,7% en comparaison annuelle avec une croissance organique de 14,6%. Réagissant à des rumeurs de marché évoquant de manière erronée une éventuelle augmentation du prix de son OPAS sur les actions Natixis, BPCE confirme qu'elle interviendra au prix ferme et définitif de quatre euros par action (coupon détaché). Pour rappel, le conseil d'administration de Natixis a pris connaissance, le 9 février, de l'intention de BPCE de déposer un projet d'offre publique visant, à ce prix, les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détenait pas. Genomic Vision a annoncé avoir terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi, premier volet initié en 2019.

