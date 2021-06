Paris : hausse poussive malgré l'embellie sur les taux longs

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,1%) a reperdu l'essentiel de ses gains -malgré une nette détente des taux (-3Pts sur les OAT à 0,143%) mais inscrit tout de même une clôture record à 6.556 points.

Les volumes qui étaient inférieurs à 1,8MdsE vers 17H29 ont soudain bondi de +65% à 2.96MdsE au fixing à 17H35.

La réouverture de Wall Street n'a rien changé, les indices US évoluant en ordre dispersé : à mi-séance, les 3 principaux indices US sont à l'arrêt avec aucune variation supérieure à 0,2% en valeur absolue.

Le Dow Jones et le S&P500 apparaissant bloqués par leur précédents records de début mai (des 7 et 8 mai) : le 'S&P' vient de plafonner ce mardi sous 4.236, le Dow Jones sous 34.750 (proche du zénith des 35.000).

L'E-Stoxx50 grappille 0,05% (à 4.100, après un nouveau record absolu intraday à 4.116 alors que le DAX30 se contente de +0,2%, peut-être freiné par le repli de -4,6Pts (à +79,8) de l'indice ZEW du moral des investisseurs et économistes allemands.

Petite consolation, le sous-indice de la situation actuelle grimpe de 31 points à -9,1.

Par ailleurs, la production industrielle allemande a reculé de 1% en avril, une contraction plus forte que le consensus (après un rebond de 2,2% en mars), ramenant la production à un niveau inférieur de 5,6% à celui de février 2020.

Aux USA, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est contracté : il est passé de 75 Mds$ en mars (révisé de 74,4 milliards en estimation initiale) à 68,9 milliards en avril, d'après le Département du Commerce, un déficit à peu près conforme au consensus.

Cette amélioration de 8,2% d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de 1,1% des exportations américaines, à 205 milliards de dollars, mais aussi des importations en diminution de 1,4% à 273,9Mds$.

En France, le déficit des transactions courantes ressort à 1,4 milliard d'euros en avril 2021, en amélioration de 1,3 milliard par rapport au mois précédent, selon les données cvs-cjo de la Banque de France.

Côté taux, c'est une très belle journée : embellie généralisée et détente de -4Pts sur les T-Bonds à 1,5300% (sous ce seuil, une nouvelle décrue se profile vers 1,40%).

Dans l'actualité des valeurs, Legrand et Dassault Systèmes se détachent avec +1,4% et +1,3%, devant Hermès et Kering (+1,2%) qui inscrivent un nouveau record absolu.

Alstom a été choisi par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) pour la modernisation à mi-vie de 47 tramways Citadis livrés entre 2001 et 2004, circulant sur les lignes T1 et T2 du réseau de l'Agglomération Lyonnaise.

Safran lance une offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros. Le groupe lance également une offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023.

Airbus indique avoir livré, en mai 2021, 50 avions à 32 clients (quatre A220, 41 A320, un A330neo, trois A350, un A380) et enregistré sept commandes. Le nombre de livraisons à ce jour est de 200 appareils à 61 clients.

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbus avec un objectif de cours maintenu à 125 euros, soit un potentiel de hausse de 14% pour l'action du constructeur aéronautique européen au lendemain d'un point sur son activité le mois dernier.