Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: hausse fragile, la prudence reste de mise information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris débute la semaine sur un gain modeste de 0,18%, à 7246 points, notamment tirée par Stellantis (+2,3%), TotalEnergies (+1,9%) ou encore Publicis (+1,6%).



Rappelons que les performances des dernières semaines ont permis à l'indice parisien de s'arroger quelque 4% en un mois et d'enregistrer un gain proche de 12% depuis le début de l'année.



Toutefois, 'nous considérons la configuration haussière du moment fragile', considèrent les analystes de Kiplink Finance, pointant la 'fébrilité' du CAC.



'A court terme, l'indice parisien est confronté à une zone de défi, celui de se stabiliser durablement sur les 7200 points pour poursuivre sa séquence positive', estime la société de bourse.



La période de Thanksgiving, qui verra les marchés américains fermer leurs portes jeudi et n'ouvrir que pour une séance écourtée vendredi, semble par ailleurs peu propice à la prise de risques.



Les investisseurs devraient éviter de prendre de nouvelles positions, les volumes s'annoncent faibles et peu d'éléments paraissent susceptibles de faire réagir les marchés.



Plusieurs indicateurs animeront également la semaine, avec notamment au programme les chiffres des indices PMI en zone euro jeudi, qui devraient confirmer la contraction de l'activité sur le Vieux Continent.



Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, a poursuivi sa baisse en octobre, a annoncé lundi le Conference Board, qui dit y voir la perspective d'une récession sur le court terme.



Le ConfBoard s'attend à ce que l'inflation élevée, la remontée des taux d'intérêt et la contraction des dépenses des consommateurs fassent plonger l'économie américaine dans une 'courte' récession.

A en croire l'organisation professionnelle, le PIB des Etats-Unis ne devrait ainsi croître que de 0,8% en 2024.



Reste à savoir si la récente tendance haussière a préparé le terrain au fameux 'rallye' de fin d'année, ou si les marchés boursiers sont au contraire mûrs pour un nouvel épisode de consolidation.



Certains analystes estiment qu'il est loin d'être certain que les marchés connaîtront une fin d'année très positive, les valorisations actuelles les rendant vulnérables aux mauvaises nouvelles.



'Les valorisations sont probablement les plus tendues que nous ayons connues cette année, avec des taux aussi élevés', préviennent les stratèges de Lombard Odier Investment Managers.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend légèrement de +2,5Pts au-delà de 4,468% (malgré le repli de l'indicateur du 'Conf'Board'), mais perdent quasiment 50 points de base sur un mois, alors que la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année est désormais évaluée à zéro.



Les écarts constatés en Europe sont insignifiants avec +1,5Pt de base sur nos OAT et sur les Bunds, à 3,17% et 2,61% respectivement.



Dans ce contexte, l'euro poursuit sa remontée face au dollar (+0,3%), aux abords de 1,093, établissant un nouveau plus haut depuis la fin du mois d'août.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers tentent de se ressaisir après quatre semaines consécutives de repli, le Brent gagnant 2,6% autour des 82,7$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bouygues a annoncé lundi avoir obtenu le visa de l'AMF pour son offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur Colas, une opération il avait initialement officialisée au mois de septembre.



Accenture a été choisi par le groupe Accor pour soutenir sa capacité de production de contenu et établir une cohérence dans les communications marketing locales et mondiales de ses marques hôtelières.



Vinci fait savoir que Lima Expresa (VINCI Highways/VINCI Concessions), concessionnaire des voies express de Lima (capitale du Pérou), a déployé le premier système de détection automatique des accidents de la route avec intégration de l'IA dans le pays.



Enfin, Soitec cède plus de 3% à Paris alors que ce matin, Stifel a indiqué maintenir sa note 'achat' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 200 à 190 euros, en raison de perspectives revues à la baisse chez le spécialiste des semi-conducteurs.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.