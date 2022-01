Paris : hausse et record sans volume, forte tension taux US information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 19:11

(CercleFinance.com) - Après avoir signé son record historique dans la journée à 7246 points, la bourse de Paris achève la séance avec un gain de 0,9% à 7217 points (record de clôture), à l'occasion de ce premier jour de cotations de l'année, dans des volumes relativement étroits, avec 2,58 milliards d'euros échangés au cours de la journée, ce qui reste un des scores les plus faibles pour une nouvelle année depuis 20 ans.



L'Euro Stoxx50 et le DAX ont profité d'une dynamique similaire avec des gains respectifs de 0,8 et 0,85%... sans battre de nouveaux records.



A la mi-séance, outre-Atlantique, le Nasdaq progresse de 0,6%, tandis que le S&P500 se contente de 0,1% et que le Dow Jones tente laborieusement de rester dans le vert après avoir ouvert en hausse de 0,5%.



A noter la performance de Tesla qui progresse de plus de 10% après l'annonce de ventes de véhicules flirtant avec le million en 2021 (presque +50.000 ventes que prévu).



Mais tout n'est pas si florissant dans le secteur automobile : les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 15,14% en France par rapport à décembre de l'année précédente, et ce malgré un jour ouvré de plus en décembre 2021.



En incluant les véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1 tonnes), 196.803 véhicules légers neufs ont été immatriculés en France le mois dernier, soit une baisse de 14,28% en comparaison annuelle, toujours selon le Comité des Constructeurs Français d'Automobile (CCFA).



Ainsi, sur les douze mois de 2021, le marché français des voitures particulières neuves est resté à peu près stable (+0,54%) par rapport à 2020, à 1.659.008 immatriculations, et celui des véhicules légers neufs (comprenant les utilitaires avec permis B) s'est accru de 1,91% à 2.091.630 immatriculations.



Côté 'stats', la 1ère de l'année sera donc l'indice PMI final d'IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro : il s'est établi à 58 en décembre, conformément à l'estimation Flash, contre 58,4 en novembre, marquant un léger ralentissement de la croissance du secteur.



Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier 'Markit' lâche -0,5Pt de 58,3 vers 57,8, au plus bas depuis octobre 2020.



Les opérateurs, qui espèrent que la vie sociale et économique va progressivement se normaliser en 2022, vont ainsi pouvoir commencer à peaufiner leur stratégie pour nouvelle cette année.



Les investisseurs misent évidemment sur une poursuite en 2022 des bonnes performances de l'année écoulée et un bon démarrage du mois de janvier leur permettrait de conforter leur optimisme.



Une nouvelle saison des résultats débutera ensuite à la mi-janvier, ce qui ne manquera pas de donner le 'la' de ce début d'année.



Autre élément déterminant pour les marchés, le tournant restrictif amorcé par la Fed va prendre forme dans les mois qui viennent et les investisseurs guetteront avec attention les indications à venir concernant le début du relèvement de ses taux.



L'année débute par une lourde chute des T-Bonds US et une tension symétrique du rendement de +12Pts vers 1,623% (le '30 ans' flambe de +13Pts vers 2,00%), ce qui devrait finir par inquiéter Wall Street... mais place aux achats de début d'année, les 'algos' sont à la manoeuvre.

Nos OAT se tendent également mais de seulement +5Pts à 0,245%, les Bunds de +4,5Pts à -0,125%.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Alstom annonce avoir signé avec Metrorex, l'opérateur du réseau de métros de Bucarest, un contrat de services de maintenance pour une durée de 15 ans, contrat estimé à 500 millions d'euros et basé sur le nombre estimé de kilomètres parcourus par les trains en circulation.



Amundi et Société Générale annoncent la finalisation de l'acquisition de Lyxor par le premier auprès de la seconde, toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires à cette transaction ayant été obtenues.



AXA annonce avoir finalisé la cession d'AXA Banque Belgique à Crelan Banque, pour un montant total de 691 millions d'euros, comprenant un montant net de 611 millions en numéraire et le transfert à AXA Belgique de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 millions).



Enfin, le constructeur automobile Renault a fait état lundi d'une hausse de 28,5% des ventes de sa marque 'low cost' Dacia en France en 2021.