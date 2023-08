Paris: grimpe vers 7400 pts avant l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne plus de 1%, ce matin, autour des 7400 points, dans un CAC40 dominé par Renault (+2,6%), Axa (+2,4%) et URW (+2,1%).



En début d'après-midi, les très attendus chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis devraient permettre de dessiner une véritable tendance.



Les investisseurs attendent ces données avec d'autant plus de fébrilité que les chiffres du mois de juin, très inférieurs aux attentes, avaient éloigné le spectre de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



Avec la décélération de l'inflation, les intervenants se disent que les politiques de resserrement monétaire pourraient bientôt toucher à leur fin, évitant ainsi de faire retomber l'économie dans une récession économique trop sévère.



A l'inverse, des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur les taux et engendrer un regain de volatilité qui se traduirait par une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat.



Signe de la prudence des investisseurs, le rendement du 10 ans américain continue de camper au-dessus de la barre symbolique des 4%, à des plus hauts de 15 ans, tandis que le bunds allemand progresse de 0,9pt, à 2,49%.



Sur le marché des changes, l'euro tente de repartir de l'avant et gagne 0,4% face au billet vert, à 1,1025 $.



Du côté de l'énergie, les cours du pétrole confirment leur bonne forme du moment avec un Brent qui avance de 0,2% à 87,7 dollars, tandis que le WTI progresse de 0,2% à 84,6 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 553,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023, en croissance de 12,1% à cours de change courants et de 13,4% à cours de change constants.



Alstom annonce la confirmation, par le Département des Transports de l'Etat américain du Connecticut (CTDOT), d'une commande de 60 voitures à un niveau, d'une valeur d'environ 285 millions d'euros (soit environ 315 millions de dollars).



Enfin, Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, indique que son Shuttle Freight a transporté 97.577 camions au mois de juillet, un nombre en chute de 16% en comparaison annuelle, dans un contexte de consommation ralentie des ménages britanniques.