Paris Games Week: la fête du jeu vidéo veut rassembler au-delà des joueurs

Des visiteurs jouent au jeu vidéo "Kingdom Come Deliverance II" de Warhorse Studios et édité par Deep Silver lors de la soirée de préouverture du salon "Paris Games Week" à Paris, le 22 octobre 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Plus grand salon du jeu vidéo en France, la Paris Games Week, qui ouvre ses portes mercredi et jusqu'à dimanche à la porte de Versailles, se rêve désormais en ambassadeur grand format de la pop-culture dans l'Hexagone.

Avec des espaces dédiés aux mangas, au cosplay ou à l'export, mais aussi des concerts ou des conférences, il s'agit de "l'édition la plus ambitieuse" depuis le Covid, promet Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), organisateur du salon.

Un stand sera même dédié au sport, avec des démonstrations de skateboard et de BMX.

Objectif affiché: devenir "le salon leader des 18-35 ans" d'ici à 2030, en allant chercher des visiteurs au-delà de la communauté des joueurs. "On assume ce côté parc d'attractions", affirme Nicolas Vignolles, qui espère accueillir jusqu'à "200.000 personnes".

Un visiteur passe devant l'affiche du jeu vidéo "Super Mario" de Nintendo lors de la soirée de préouverture du salon "Paris Games Week" à Paris, le 22 octobre 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

En 2023, il avait revendiqué 187.000 visiteurs, contre 317.000 lors de la dernière édition pré-pandémie en 2019.

Parmi les nouveautés les plus attendues: "Monster Hunter Wilds", nouvel opus du jeu de chasse aux monstres gigantesques, et "Call of Duty: Black Ops 6", dernier volet de la saga militaire à succès.

Mais après un cru 2023 particulièrement riche, l'année 2024 fait davantage figure de "transition", note Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias chez le distributeur Fnac-Darty.

- Succès inattendus -

Malgré l'arrivée de blockbusters comme "Final Fantasy VII Rebirth", deuxième partie du remake du célèbre jeu de rôle des années 1990, ou "Star Wars Outlaws", ce sont plutôt des succès inattendus qui ont marqué l'année, à commencer par le jeu chinois "Black Myth: Wukong", qui a dépassé les 20 millions de ventes en à peine un mois.

Des visiteurs jouent au jeu vidéo "Monster Hunter Wilds" développé et édité par Capcom lors de la soirée de préouverture du salon "Paris Games Week" à Paris, le 22 octobre 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Helldivers 2" et "Warhammer 40k: Space Marine 2", deux jeux d'action dans des univers de science-fiction, se sont également vendus à des millions exemplaires.

Les trois grands constructeurs de consoles (Microsoft, Sony et Nintendo) seront de la partie, à l'instar d'éditeurs majeurs comme Ubisoft, Bandai Namco ou Capcom.

Sony prépare le lancement de sa PS5 Pro, version plus puissante de sa console actuelle attendue le 7 novembre, sans révéler si elle sera sur le salon.

Malgré un prix de lancement élevé (800 euros, soit 250 euros de plus que la version classique), "les précommandes sont excellentes", s'est félicité Charlotte Massicault, pour une console qui s'adresse avant tout "à des +gamers+ plus âgés, qui ont les moyens d'investir un peu plus".

Des visiteurs jouent au jeu vidéo "Rivals" lors de la soirée de préouverture du salon "Paris Games Week" à Paris, le 22 octobre 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Côté Xbox, Microsoft prévoit huit jeux jouables, essentiellement signés d'éditeurs tiers.

Nintendo promet une quinzaine de jeux à essayer, dont "Zelda: Echoes of Wisdom" et "Super Mario Party Jamboree".

Le géant japonais doit annoncer d'ici à mars la console qui succèdera à sa Switch, sortie en 2017.

L'arrivée du mastodonte "GTA VI" du studio Rockstar, attendu à l'automne 2025, devrait également redonner du souffle à une industrie qui traverse une passe difficile depuis deux ans, marquée par des vagues de licenciements et des fermetures de studio.