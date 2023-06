Paris: gain anecdotique dans des volumes réduits information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - Après avoir passé la majeure partie de la journée dans le rouge (autour des -0,2%), la bourse de Paris a timidement relevé la tête dans les dernières minutes de cotation pour grappiller +0,11%, à 7209 points, au terme d'une journée marquée par la faiblesse des volumes avec tout juste 2,5 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance dans la matinée d'un recul de 0,4% des commandes à l'industrie manufacturière en Allemagne (contre une anticipation de stabilité en avril), selon les résultats provisoires de Destatis.



Par ailleurs, les ventes au détail sont restées inchangées dans la zone euro en avril par rapport au mois précédent, montrent des données publiées mardi par Eurostat. Selon les estimations de l'office de la statistique de l'Union européenne, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,5% d'un mois sur l'autre pour ce qui concerne les produits non alimentaires.



Laura Corrieras, gérante de portefeuille actions chez Indosuez Wealth Management estime qu'une 'crise de liquidité pourrait même guetter les marchés, avec un risque de déstabilisation à la clé, sans compter les incertitudes persistantes qui entourent la croissance et maintiennent les intervenants dans un état de qui-vive'.



'En outre, nous observons une dissonance évidente entre la Fed, qui n'envisage aucune baisse de taux, la résilience des marchés actions et les attentes des marchés obligataires - qui intègrent plusieurs baisses de taux dès cette année'



Le rendement des Treasuries à 10 ans se dégrade légèrement, de +3Pts à 3,723%, malgré la perspective d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.



Sur le Vieux Continent, les rendements stagnent : celui du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, se tend d'un point de base à 2,384%, même écart sur nos OAT à 2,934%.



Sur le marché de l'énergie, les contrats de référence sur le brut refont un peu surface après avoir baissé de -2% en matinée sur des prises de bénéfices après avoir vigoureusement rebondi hier en réaction à la promesse faite par l'Opep de réduire sa production afin de soutenir les cours.



Le Brent ne perd plus que 0,2% à 76,4$ le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) revient à un équilibre parfait à 72$ contre 70,15$ ce matin.



Dans l'actualité des valeurs tricolores, Stellantis et Galloo, un des leaders du recyclage de métaux, annoncent avoir signé un protocole d'accord pour entamer des négociations en vue de créer une coentreprise spécialisée dans le recyclage des véhicules hors d'usage (VHU).



Renault fait savoir que Renault Nissan Automotive India (RNAIPL) progressait vers son objectif de neutralité carbone en 2045. L'entreprise franchira plusieurs étapes importantes en matière de développement durable d'ici 2030.



EDF fait savoir qu'il a l'intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en dollars et lance une offre de rachat d'une souche existante d'obligations hybrides libellées en dollars.



Thales et Mastercard annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord confirmant leur coopération internationale dans les activités de billettique et de paiement liées à la mobilité.



Enfin, UBS conserve sa recommandation Achat sur le titre Rémy Cointreau mais abaisse son objectif de cours de 183 à 179 E. 'Malgré un exercice 2024 plus doux, nous pensons que Rémy Cointreau est toujours sur la bonne voie pour dégager une marge EBIT supérieur de 30 % en avance sur son plan initial', explique l'analyste.