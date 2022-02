Paris: gagne près de 1%, s'approche des 7.100 pts information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 10:37

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 1%, autour des 7.080 pts, les investisseurs semblant avoir intégré le prochain resserrement monétaire promis par les banques centrales ainsi que les risques liés au dossier ukrainien.



Ainsi, l'absence de développements défavorables semble les inciter à revenir aux fondamentaux, en surveillant tout particulièrement les résultats d'entreprise et les indicateurs économiques



Le rebond des actions européennes bénéficie en premier lieu aux secteurs de l'énergie, des matières premières et de la finance, qui profitent tous du contexte actuel de remontée des taux.



Les rendements obligataires de référence ont tendance à se stabiliser après leur séance de consolidation de la veille: celui du Bund allemand à dix ans revient autour de 0,22% contre 0,23% en fin de séance hier.



Le rendement à dix ans américain se détend lui aussi autour de 1,92% après être revenu lundi à 1,93%, un plus haut de deux ans.



Si les analystes notent que le marché parisien fait preuve d'une bonne résistance, la consolidation de fond ne semble pas encore terminée, préviennent les chartistes de Kiplink.



Les spécialistes techniques évoquent une position graphique 'techniquement délicate' tant que le CAC 40 ne n'est pas extrait de la zone des 6980/6950 points.



Une cassure des supports d'inversion de tendance, à 6925 et 6905 points, risquerait d'entraîner l'indice parisien sur les 6800 points, avertit la société de Bourse.



Signe de la vulnérabilité des marchés, la Bourse de New York a globalement terminé en terrain négatif hier pour la première séance de la semaine, le Nasdaq Composite ayant notamment rétrocédé près de 0,6%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en forte hausse de 34,3% à 9,49 milliards d'euros pour 2021, avec une chute de 48,8% de son coût du risque, à 2,92 milliards, et une progression de 7,4% du résultat brut d'exploitation, à 15,12 milliards.



EDF annonce ajuster son estimation de production nucléaire pour l'année 2022 à une nouvelle fourchette allant de 295 à 315 TWh, contre 300-330 TWh en estimation précédente. Et ajoute que son estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement entre 340 et 370 TWh, sera ajustée 'dès que possible'.



Enfin, Getlink annonce que son Shuttle a transporté 66.875 véhicules de tourisme en janvier, en hausse annuelle de 44%. 'Même si l'activité a pu bénéficier d'allègement de certaines restrictions de voyage, elle demeure toujours impactée par la pandémie', précise-t-il.