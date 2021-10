Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : gagne plus de 1%, Evergrande rassure momentanément information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 1.1%, à 6760 points, notamment tirée par L'Oréal qui s'adjuge plus de 6% après avoir dévoilé hier soir un chiffre d'affaires sur neuf mois en hausse de 18%. Les marchés semblent aussi rassurés par le dossier Evergrande : le géant surendetté de l'immobilier chinois a effectué le versement d'un coupon, repoussant momentanément le risque d'un défaut de paiement. Dans l'actualité des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice flash composite de l'activité globale en France, d'IHS Markit. L'indice est passé de 55.3 en septembre à 54.7 en octobre, signalant ainsi la plus faible expansion du secteur privé français depuis six mois, mais marquant tout de même un fort taux de croissance. ' Parmi les divers scénarios de reprise décrits par différentes lettres de l'alphabet, il semble que la France s'oriente vers une reprise en K (caractérisée par un creusement des inégalités, notamment entre les secteurs d'activités)', commente IHS Markit. Dans la zone euro, l'indice de l'Activité globale est passé de 56.2 en septembre à 54.3 en octobre. La journée sera également marquée par de nouvelles publications de résultats, les géants américains American Express, Honeywell et Schlumberger figurant parmi les sociétés devant dévoiler leurs comptes au cours de la séance. Dans l'actualité des valeurs françaises, Air Liquide dévoile un chiffre d'affaires de 5,83 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, s'inscrivant dans le dynamisme du premier semestre avec une progression de 17,2% en données publiées et de 7,1% en données comparables. Renault Group annonce un chiffre d'affaires de près de neuf milliards d'euros sur le troisième trimestre 2021, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que ses ventes mondiales ont baissé de 22,3% à 599.027 véhicules. Enfin, Aéroports de Paris (ADP) dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, à 1,87 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires de TAV Airports (+55,2%) et d'AIG (+75,3%).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.03%