Paris: franchit les 7450 pts, le secteur privé US accélère

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,91%, à 7455 points, les performances de URW (+3,3%), Teleperformance (+2,4%) ou encore Saint-Gobain (+1,9%). Les volumes restent néanmoins peu étoffés avec tout juste trois milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



L'optimisme est notamment entretenu par la vigueur du secteur privé aux Etats-Unis : selon S&P Global, la croissance de son activité a accéléré en janvier puisque le PMI composite ressort à 52,3 en estimation flash, un plus haut de sept mois, après 50,9 pour le mois précédent.



'L'expansion a été soutenue par les prestataires de services, tandis que les fabricants ont continué d'observer une chute de leur production sur fond de problèmes d'approvisionnement s'intensifiant', précise S&P Global.



'S'il est vrai que les vendeurs se font du tracas sur les valorisations du secteur technologique, nous pensons que les estimations pour 2024 et 2025 vont être revues à la hausse avec la vague d'investissements dans l'IA qui s'apprête à toucher le marché', prévient Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Cela fait en réalité trois mois complets que 100% de la performance de Wall Street repose sur une douzaine de titres, dont trois font 80% de la performance depuis le 1er janvier : une ultra-concentration jamais vue en 140 ans.



Les résultats de Tesla et d'IBM sont attendus après la clôture des marchés ce soir, avant ceux d'Intel demain.



La saison des publications de résultats bat actuellement son plein et selon les dernières données de FactSet, 62% des sociétés du S&P 500 ont dépassé les attentes, à comparer avec une moyenne de 74% sur dix ans.



Il y avait également des chiffres en Europe ce matin : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 47,9 en janvier, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un huitième mois consécutif.



L'indice s'est redressé par rapport à décembre 2023 (47,6) et signale le plus faible repli de l'activité globale depuis juillet.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite HCOB est passé de 44,8 en décembre à 44,2 en janvier (estimation 'flash') affichant un plus bas de quatre mois et soulignant la forte contraction de l'activité globale dans le pays.



Coté obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour des 4,15% (stable) tandis que le Bund allemand à dix ans, référence pour la région, s'établit autour des 2,34% (-2Pts de base) à la veille des annonces très attendues de la BCE.



Sur les marchés pétroliers, le Brent gagne 0,5%, à 80,1 dollars le baril.

L'Euro se redresse face au billet vert, à +0,4% autour des 1,09$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pierre & Vacances a publié hier soir un chiffre d'affaires de 368,6 millions d'euros en normes IFRS au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, contre 351,8 millions d'euros un an plus tôt.



Interparfums affiche un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 798,5 millions d'euros (+14,6% à devises constantes) pour 2023, réalisant ainsi 'une nouvelle année record, dans un marché dynamique, notamment sur la première partie de l'exercice'.



Alstom dévoile au titre de son troisième trimestre 2023-24 un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% à 4,33 milliards d'euros (+4,6% en organique), ainsi que des commandes en progression de 5,8% à 5,45 milliards (+6,4% en organique).



Le groupe Casino annonce avoir conclu des accords avec Auchan Retail France ainsi qu'avec le Groupement Les Mousquetaires prévoyant la cession de 288 magasins (et les stations-services rattachées aux magasins), sur la base d'une valeur d'entreprise comprise entre 1,3 et 1,35 milliards d'euros.



Airbus fait savoir que la Direction générale de l'armement (DGA) lui a commandé pour le compte du ministère de l'Intérieur, 42 nouveaux hélicoptères H145. Les livraisons devraient débuter en 2024.





