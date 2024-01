Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: franchit les 7400 pts, bien aidé par URW information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, vers 7425 points, tirée par URW (+3,3%), Kering (+1,9%) ou encore St-Gobain (+1,8%).



La matinée est ponctuée par la publication des indices PMI 'flash' européens.



Ainsi, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 47,9 en janvier, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un huitième mois consécutif.



L'indice s'est redressé par rapport à décembre 2023 (47,6) et signale le plus faible repli de l'activité globale depuis juillet.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite HCOB est passé de 44,8 en décembre à 44,2 en janvier (estimation 'flash') affichant un plus bas de quatre mois et soulignant la forte contraction de l'activité globale dans le pays.



A suivre aussi cet après-midi, l'indice PMI américain, qui devrait, selon le consensus, confirmer le récent ralentissement signé par la première économie mondiale.



L'actualité des entreprises, pourrait par ailleurs animer la séance, alors que la saison des résultats bat désormais son plein.



Hier soir, Netflix a fait état de solides résultats de quatrième trimestre à la faveur d'un nombre d'abonnés plus élevés que prévu, ce qui lui valait de bondir de plus de 8% en cotations après-Bourse.



Sur le Vieux Continent, le spécialiste néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML a annoncé ce matin un triplement de ses prises de commandes à la faveur d'une demande soutenue pour ses produits.



Coté obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour des 4,1% tandis que le Bund allemand à dix ans, référence pour la région, s'établit autour des 2,31% à la veille des annonces très attendues de la BCE.



Sur les marchés pétroliers, le cours du baril de Brent avance de 0,4% à 80 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pierre & Vacances a publié hier soir un chiffre d'affaires de 368,6 millions d'euros en normes IFRS au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, contre 351,8 millions d'euros un an plus tôt.



Interparfums affiche un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 798,5 millions d'euros (+14,6% à devises constantes) pour 2023, réalisant ainsi 'une nouvelle année record, dans un marché dynamique, notamment sur la première partie de l'exercice'.



Alstom dévoile au titre de son troisième trimestre 2023-24 un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% à 4,33 milliards d'euros (+4,6% en organique), ainsi que des commandes en progression de 5,8% à 5,45 milliards (+6,4% en organique).



Enfin, Solvay annonce augmenter la capacité de production de peroxyde d'hydrogène de son site de Shandong Huatai Interox Chemical, en Chine, pour répondre à la demande croissante en photovoltaïque.







