Paris: finit en rouge après l'évaporation de ses gains information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 17:45

(CercleFinance.com) - Sérieux renversement de situation à la bourse de Paris : en nette hausse ce matin (+1,3% vers 7343 pts grâce à la détente des taux post-PMI et l'effet Nvidia), le CAC a inversé la vapeur pour conclure la séance sur un recul de 0,44%, à 7214 points.



Les marchés obligataires se stabilisent après leur nette détente de la veille (-15Pts): les T-Bonds US se dégradent de +1,5Pts vers 4,210% (le '2 ans' affiche 5,000%) alors que la Fed s'apprête à renoncer à ses hausses de taux (et peut-être à les baisser en 2024).



Le marché obligataire attend désormais le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices sur la possibilité d'une politique monétaire moins restrictive.

Le Dollar (+0,2%) gagne encore quelques fractions face à l'Euro, vers 1,0830; l'Or reprend +0,3% à 1921$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Engie annonce avoir signé un accord ferme pour l'acquisition de 100% de Broad Reach Power, société basée à Houston (Texas) et spécialisée dans les activités de stockage par batterie, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo.



TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté un contrat 'significatif' auprès de TotalEnergies dans le cadre du développement du champ pétrolier de Girassol en Angola.



Vinci Energies annonce l'acquisition de Groupe Harries Automation & Control (HAC Group), l'un des principaux fournisseurs de tableaux basse tension (BT) et de systèmes de contrôle au Royaume-Uni.



Enfin, Stellantis a annoncé jeudi le lancement sur le marché américain de sa marque de vente de véhicules d'occasion Spoticar.