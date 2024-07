Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: fin de semaine en vert, le luxe en renfort information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur une hausse de 1,27%, à 7724 points, tirée le luxe avec +2,5% pour Hermes, +2,4% pour Kering et +2,1% pour LVMH.



Au cours de la semaine écoulée, le CAC40 signe une progression d'un peu plus de 0,5% et s'arroge près de 2% depuis le début de l'année.



Outre-Atlantique, l'hésitation initiale a cédé la place à des 'rachats à bon compte' après le trou d'air de jeudi soir.



Le Nasdaq reprend 1,1%, le S&P500 +0,9%... pourtant, le 'PPI' (indices des prix à la production US qui préfigurent la hausse du coût de la vie) n'était pas en ligne avec les attentes et il vient largement contrebalancer le recul séquentiel de -0,1% des prix à la consommation ('CPI' retombé à 3,00% et +3,4% en données 'core).



Le 'PPI' ressort en effet en hausse de +0,2% en global (ce n'est pas une bonne surprise) et à +0,4% en donnée 'core' (hors alimentation + énergie).



C'était assez prévisible vu la hausse du baril depuis 1 mois, sans oublier le coût du fret avec un canal de Suez toujours neutralisé.



Par ailleurs, la confiance des consommateurs américains s'est dégradée plus qu'attendu en juillet, montre vendredi la première estimation des résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance est retombé à 66 ce mois-ci contre 68,2 en juin, alors que les économistes et analystes prévoyaient un repli plus limité vers 67.



Enfin, dans l'Hexagone, sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,2% en juin 2024, un taux annuel en légère baisse donc après 2,3% en mai, selon l'Insee qui révise toutefois à la hausse, de 0,1 point, son estimation provisoire pour juin.



Côté obligataire, le rendement des T-Bonds reste figé vers 4,19% (après avoir bondi vers 4,24% vers 14h35).



Le consensus concernant une baisse de taux mi-septembre vient de bondir jeudi de 75 vers 90% : il faudrait vraiment une série de chiffres très 'robustes' sur la croissance pour remettre en cause le scénario à 2 fois -25Pts d'ici fin 2024 (on reste loin des 6 ou 7 fois -25Pts du début de l'année).



Sur le marché des taux européens, le dix ans allemand évolue autour des 2,49% (+2,2pts) et l'OAT française ressort à 3,15% (+2,5 pts) soit un 'spread' quasi inchangé à 66 points de base.



Mais ce sont surtout les résultats des grands noms américains des hautes technologies qui concentreront le plus l'attention des investisseurs au cours des prochains semaines.



Le secteur de la 'tech' devrait afficher le troisième taux de croissance des profits le plus élevé des 11 grands secteurs de l'indice S&P 500 pour le deuxième trimestre, à 16,4% selon FactSet, une performance essentiellement due au dynamisme actuel de Nvidia.



Les résultats du secteur de la high-tech seront d'autant plus importants que le Nasdaq n'a cessé d'enchaîner les records ces dernières semaines, ce qui signifie que les comptes des 'Sept Magnifiques' constitueront un test de valorisation important dans cette optique.



L'euro poursuit son rallye haussier avec +0,3% face au $ à 1,09$/E... mais c'est surtout le billet vert qui recule depuis 24h contre toutes devises.



Enfin, dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales annonce la commande de nouvelles stations de communication par satellite Syracuse IV destinées aux véhicules blindés Serval de l'armée de terre française.



Notons enfin que sur le SBF120, Atos poursuit son rebond et s'arroge 20% aujourd'hui, soit un gain de plus de 50% en l'espace de trois séances.





