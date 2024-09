Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: fin de semaine en vert dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,41% à 7465 pts, notamment tirée par Teleperformance (+3,4%) et Renault (+2,3%) au lendemain de l'annonce de la BCE qui, comme attendu, a réduit ses taux d'un quart de point, tout en ouvrant la voie à un nouvel assouplissement de sa politique monétaire.



L'indice parisien s'arroge près de 1,5% en hebdo et ne cède plus que 1% depuis le début de l'année.



'Le cycle de réduction des taux de la BCE pourrait s'accélérer si la croissance continue de se montrer décevante', estime David Zahn, le responsable du revenu fixe pour l'Europe chez Franklin Templeton.



Les marchés sont désormais dans l'attente de la décision de la Fed qui pourrait décider de réduire ses taux la semaine prochaine. Certains articles de presse ont même évoqué une possible baisse de 50 points de base.



Dans ce contexte, les trois indices US sont en hausse, S&P500, Dow Jones et Nasdaq s'arrogeant entre 0,5% et 0,7%.



Bonne nouvelle pour les marchés, Wall Street se dirige également vers une semaine positive, ce qui prouve que des chiffres de l'inflation même décevants ne font plus peur aux investisseurs.



En zone euro, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de la publication de la production industrielle pour le mois de juillet, qui donne un premier aperçu de la croissance à attendre dans la région sur le troisième trimestre.



La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 0,3% dans la zone euro en juillet 2024 et de 0,1% dans l'UE, par rapport à juin 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Toujours sur le front des statistiques, les prix à l'importation ont reculé de 0,3% (soit -0,1% hors pétrole) aux Etats-Unis en août, après une hausse de 0,1% le mois précédent. Sur 12 mois à fin août, les prix à l'importation ont progressé de 0,8%.



Enfin, dans l'Hexagone, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,5 % sur un mois en août 2024 selon l'Insee, après +0,2 % en juillet.



Sur le marché des taux, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue à 2,14% tandis que les US T-Bonds de même échéance stagnent vers 3,65%.



L'euro continue s'apprécie légèrement face au dollar, revenant à près de 1,108$/E (+0,1%).



Après leur récent plongeon la veille, les cours du brut rebondissent à la faveur du climat plus serein qui s'installe de nouveau sur les marchés d'actions avec un Brent en hausse de 0,5%, à 72,6$ le baril.



De son côté, l'or poursuit son ascension à +2,7%, atteignant 2580 $ l'once.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.