Paris: fin de semaine en rouge, repli hebdo limité à 0,3%

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la semaine sur un recul de 1,36%, à 6795 points, pénalisée par le lourd repli de Sanofi qui cède près de 19% après la publication de ses résultats et la présentation d'un plan stratégique (voir plus bas).



En variation hebdomadaire, l'indice parisien concède 0,3%, ses gains du début de semaine ne compensant pas tout à fait les pertes des deux dernières séances.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui de l'indice de confiance des consommateurs américains au mois d'octobre : celui-ci est finalement ressorti à 63,8, un niveau nettement supérieur à sa première estimation (63), mais en net recul par rapport au niveau de 67,9 atteint en septembre.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, précise que ce repli a surtout été alimenté par les consommateurs les plus fortunés, qui ont été affectés par le récent accès de faiblesse sur les marchés boursiers.



La composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle s'est ainsi repliée à 70,6, contre 71,1 le mois passé, tandis que la composante des anticipations a reculé à 59,3, après 65,8 en septembre.



Ces derniers chiffres occultent la bonne surprise des dépenses de consommation des ménages américains : celles-ci ont augmenté de 0,7% le mois dernier par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression supérieure aux attentes (+0,4%), pour des revenus en croissance de 0,3% (le taux d'épargne recule).



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à 3,4% en rythme annuel, un taux stable par rapport à celui observé en août (soit +0,4% en séquentiel, contre un consensus de +0,3%), mais le PCE 'Core' (excluant les produits alimentaires et l'énergie) se tasse légèrement de 3,8% à 3,7% d'un mois sur l'autre.



La réunion de la BCE tenue hier s'est soldée sans surprise par un premier 'statu quo' en 16 mois, mettant ainsi fin au cycle de relèvement des taux le plus rapide menée dans l'histoire de l'institution.



'Christine Lagarde a déclaré que 'le fait de faire une pause ne veut pas dire que nous ne remonterons pas à nouveau', soulignent ainsi les équipes de CPR AM.



Aux Etats-Unis, la solidité des dernières données économiques suggère que le resserrement de la politique monétaire orchestré par la Fed n'est pas encore sur le point de toucher à sa fin : la hausse des dépenses de +0,7% va dans le sens d'un tour de vis supplémentaire mercredi prochain, vers 5,75%.



Le baril de Brent évolue autour des 88,4$ (+0,2%) et l'euro grappille 0,3% face au billet vert, à 1,059$/euro.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi (-19%) a publié des résultats inférieurs aux attentes avec un BNPA des activités de 2,55 euros au titre du troisième trimestre 2023, en baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC (taux de changes constants), intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio.



Le laboratoire a également dévoilé un plan stratégique impliquant une sortie de son activité Consumer (au plus tôt au T4 2024), et un ' costs savings ' de 2 MdsE entre 2024 et 2025 mais qui seront réinvestis entièrement.



De son côté, Air France-KLM a publié un résultat net de 0,9 milliard d'euros sur son troisième trimestre 2023, en hausse de 0,5 milliard par rapport à l'année dernière, et une marge d'exploitation améliorée de 2,9 points à 15,5%, 'portée par une forte demande estivale '.



Safran a présenté un chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre 2023 en hausse de 20,1% à 5,82 milliards d'euros, et de 25,9% sur une base organique, portant le cumul sur les neuf premiers mois de l'année à près de 16,8 milliards.



Enfin, Sopra Steria (-8% en séance vers 159 euros) fait part d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de près de 1,35 milliard d'euros, en croissance de 10,6% dont 4% en organique, avec une activité dynamique dans la défense, l'aéronautique, le secteur public et les transports.







