Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : fin de semaine dans le vert, au-delà des 6700 points information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,4% autour des 6708 points, au lendemain de l'annonce de la Banque centrale européenne (BCE) du maintien de sa politique monétaire accommodante. Christine Lagarde, président de l'institution bancaire, a tout de même évoqué un resserrement monétaire prudent, via une légère baisse des rachats d'actifs, mais cette annonce, largement anticipée par les marchés, n'a pas provoqué de remous notables sur les places financières. Après cette conférence de presse qui constituait le point d'orgue de la semaine sur la planète finance, les opérateurs de marché pourront retourner aujourd'hui à la classique analyse des indicateurs économiques : plusieurs statistiques de premier plan figurent d'ailleurs à l'ordre du jour. Ainsi, selon Destatis, l'inflation a encore progressé en Allemagne le mois dernier, atteignant son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans à +3,9% en rythme annuel, et à comparer à +3,8% en juillet. Aux Etats-Unis, les parutions respectives des prix à la production industrielle, puis des stocks des grossistes sont attendues dans l'après-midi. Outre-Atlantique, justement, le Dow Jones et le S&P 500 ont évolué hier dans d'étroites limites tout au long de la séance, pour terminer sur un mouvement de consolidation proche de -0,5%. Wall Street avait toutefois pris beaucoup d'avance sur l'Europe depuis juillet, ce qui signifie qu'un rééquilibrage pourrait maintenant s'opérer puisque la BCE vient d'offrir un peu de visibilité et d'optimisme sur la croissance. Dans l'actualité des valeurs tricolores, on apprend que Nexans a entamé des négociations exclusives avec un promoteur de premier plan en vue de la fourniture et de la pose de câbles d'exportation terrestres et marins destinés à un grand parc éolien offshore au Royaume-Uni. Eurofins Scientific fait part de la décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris de l'intégrer dans l'indice CAC 40, décision qui prendra effet le vendredi 17 septembre, après la clôture des marchés, et qui se fera au détriment d'Atos. La Compagnie des Alpes annonce la conclusion d'un accord avec Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres-Saint Pancras vers la Vallée de la Tarentaise, dont la Compagnie assumera le financement, pour la saison de ski 2021-22. Enfin, Savencia Fromage & Dairy publie un résultat net part du groupe de 67 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 27 millions un an auparavant. Son chiffre d'affaires s'établit à 2,68 milliards d'euros, soit une progression de 11%, dont 9,4% en organique.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.