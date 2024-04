Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: fin de séance dynamique, s'arroge +0,8% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Après être resté amorphe en première partie de séance, le marché parisien a brusquement changé de physionomie après la publication de l'indice 'PCE' en début d'après-midi.



Au gong final, le CAC40 s'arroge ainsi +0,89%, à 8088 points, bien aidé par Saint-Gobain (+6,9%), Kering (+3,2%) ou encore Schneider Electric (+2,8%).



Au cours de la semaine écoulée, le CAC40 cumule un gain de près de 0,8% et s'arroge plus de 7% depuis le début de l'année.



Si la saison des résultats bat son plein des deux côtés de l'Atlantique, le principal rendez-vous de la séance a eu lieu à 14h30 avec la parution, aux Etats-Unis, de l'indice d'inflation ' PCE ', susceptible d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire: il ressort à +2,7% en mars, contre 2,5% en février, le taux sous-jacent (hors énergie et alimentation) se maintenant toutefois à 2,8% d'un mois sur l'autre.



L'inflation américaine se montre donc un peu plus élevée qu'anticipé par les économistes, Jefferies tablait par exemple sur des taux de 2,6% en données brutes et de 2,7% en sous-jacent.

Toujours sur le front des statistiques, le Département du Commerce a indiqué que les dépenses des ménages américains avaient augmenté de 0,8% en mars par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%.



La confiance des consommateurs américains s'est dégradée plus fortement qu'initialement estimé au mois d'avril, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.



L'indice de confiance est finalement ressorti à 77,2, un niveau inférieur à la première estimation (77,9) et en net recul par rapport au niveau de 79,4 atteint en mars.



Cependant, tout comme la veille, Wall Street se concentre surtout sur les trimestriels et se laisse séduire par de bonnes surprises comme Microsoft (+2,6%) ou Alphabet (+10,5%).



La tension retombe de façon un peu inattendue sur les marchés obligataires avec -5Pts sur le '10 ans' US vers 4,655%, -6Pts sur les Bunds vers 2,563% et -7,2Pts sur nos OAT vers 3,050%.



La probabilité estimée d'une baisse de taux au mois de juin, qui atteignait presque 64% il y a un mois à en croire l'outil FedWatch de CME Group, est revenue autour de 12% aujourd'hui.



Au vu de ce baromètre, les anticipations d'une baisse des taux en septembre sont retombées à 44%, à quasi égalité avec le scénario d'une poursuite du 'statu quo' (40%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Saint-Gobain a publié hier soir un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en repli de 5,8% à données comparables, affecté par le recul de la construction neuve en Europe mais soutenu par la croissance des Amériques et de l'Asie-Pacifique. Saint-Gobain assure viser en 2024 une marge d'exploitation à deux chiffres, pour la quatrième année consécutive.



Ce matin, Safran a dévoilé un chiffre d'affaires de 6,22 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 18,1% en données brutes et de 19,1% en organique, avec une croissance à deux chiffres dans toutes ses activités.



Airbus publie un Ebit ajusté consolidé - une mesure de ses performances commerciales - de 577 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 773 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires progresse de 9% en glissement annuel à 12,8 milliards d'euros sur la base de 142 livraisons d'avions commerciaux, à comparer avec 127 au premier trimestre 2023.



TotalEnergies a fait état vendredi d'un repli de 22% de son bénéfice net ajusté au premier trimestre, tout en évoquant des performances 'solides' en ligne avec ses objectifs pour l'exercice 2024. Le groupe a dégagé un résultat net ajusté de 5,1 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 6,5 milliards de dollars un an plus tôt.



Enfin, URW publie un chiffre d'affaires de 942,8 millions d'euros, ai 1er trimestre, en hausse de 3,7% par rapport à l'année précédente. A périmètre constant, le chiffre d'affaires ressort en hausse de +10,5%.





