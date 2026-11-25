Evacuation du campement sous le métro aérien de la ligne 2 à La Chapelle, dans le nord-est parisien, le 25 novembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le dernier campement de plus de 400 migrants vivant sous le métro aérien dans le nord-est parisien a été évacué lors d'une opération de "mise à l'abri" voulue par le maire PS Emmanuel Grégoire, qui met fin à des années d'occupation mais laisse de nombreuses personnes sans hébergement pérenne.

L'évacuation, menée conjointement par l'Etat et la Ville de Paris, a démarré à l'aube sous une pluie fine, dans le calme, même si des responsables d'associations venus soutenir les sans-abris ont été forcés à sortir du périmètre du campement par les forces de l'ordre.

Dans la matinée, le campement a été démantelé, avant la pose de grillages par la mairie sous le viaduc de la station La Chapelle, afin d'empêcher la formation de toute nouvelle installation le long de la "promenade urbaine" entre les métros Colonel Fabien et Barbès (10e, 19e et 18e arrondissements).

Les sans-abris, pour la plupart des hommes isolés, originaires notamment d'Afghanistan et du Soudan et bénéficiaires de la protection internationale (BPI), ont été orientés vers des centres d'hébergement temporaires de l'Etat : 119 en "sas régionaux", 235 en centres d'accueil (CAES) en Ile-de-France, selon les chiffres de la préfecture de la région Ile-de-France.

Démantèlement du campement sous le métro La Chapelle, dans le nord-est parisien, le 25 novembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Une soixantaine de personnes, des familles avec enfants, ont par ailleurs été mises à l'abri par la Ville de Paris, dans des centres d'hébergement pérenne, a précisé sur place Adji Ahoudian, adjoint à l'Hôtel de ville en charge de l'hébergement d'urgence.

Cette quatrième évacuation depuis début octobre était la dernière phase de libération de ce vaste tronçon du métro aérien de la ligne 2, promise par Emmanuel Grégoire pour "mettre un terme à une situation humanitaire indigne".

"Ces images de tentes dans l’espace public sont du carburant pour l'extrême droite", avait estimé cet été dans un entretien au Parisien le successeur d'Anne Hidalgo, qui a fait de la lutte contre le sans-abrisme sa "priorité absolue" à quelques mois de la présidentielle.

Avec l'engagement de créer 4.000 places d'hébergement d'urgence d'ici la fin de son mandat, et que "zéro enfant" ne dorme à la rue cet hiver.

"Mobilier anti-SDF"

"C'est la première fois depuis 2022 qu'il n'y a plus de campement sous la ligne 2. Au total, près de 1.200 personnes ont été mises à l'abri", depuis le début des opérations de libération, a-t-il fait valoir mercredi.

Mais les associations reprochent au maire "d'entretenir le flou" sur les chiffres, alors que la Ville de Paris n'a de compétence que pour l'hébergement des familles.

Des migrants se réchauffent autour d'un brasero avant l'évacuation de leur campement sous la ligne 2 du métro aérien à Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

"La Ville ne remet personne à la rue, contrairement à l'Etat. Mais comme elle n'est pas à l'aise avec ce nettoyage social, elle ne dit pas que les trois quarts des solutions, celles qui sont proposées par la préfecture, ne dépassent pas un mois", a regretté auprès de l'AFP Nathan Lequeux, coordinateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56.

"Sur les 740 personnes qui ont été orientées depuis le début des évacuations sous la ligne 2, plus de 600 ont reçu des solutions d'hébergement temporaires", a-t-il affirmé, dénonçant "une stratégie de délocalisation du problème qui n'est que visuellement résolu".

"D'ici trois semaines, ceux qui sont partis ce matin vers les +sas régionaux+ à Angers, Bourges, Toulouse et Rouen... vont se retrouver sans-abris dans ces villes", s'inquiète pour sa part Paul Alauzy, coordinateur de Médecins du Monde.

L'occupation par intermittence de la ligne 2 avait commencé il y a plus de dix ans avec la crise des réfugiés syriens. "Historiquement c'était le seul lieu toléré par les autorités pour s'installer en dehors des portes de Paris et des endroits dangereux en périphérie", explique Nathan Lequeux.

"Demain, des primo-arrivants vont continuer d'arriver. Où iront-ils ?", demande Paul Alauzy qui accuse la mairie de "barricader la ligne 2 avec du mobilier anti-SDF".

"Il appartient maintenant aux mairies d'arrondissement de réfléchir à une occupation positive de ces sites", selon Adji Ahoudian. Quelque 1.546 places d'hébergement ont été créées depuis le début de la mandature d'Emmanuel Grégoire en avril, précise l'adjoint.

Assurant que la Ville prenait "toute sa part, bien au-delà de ses obligations", Emmanuel Grégoire a dit "attendre de l'Etat qu'il assume pleinement sa responsabilité en matière d'hébergement d'urgence".