Paris Europlace crée l'Institut de la Finance Durable (IFD)

(AOF) - Augustin de Romanet, président de Paris Europlace, a annoncé la création de l'Institut de la Finance Durable (IFD). Sa vocation est d'amplifier et d'élargir l'action initiée par Finance for Tomorrow. L'IFD sera la branche de Paris Europlace en matière de finance environnementale et sociale. Il vise à promouvoir la contribution de la place financière de Paris. La structure, qui sera opérationnelle en janvier 2023, agira notamment autour de la coordination des différents chantiers proposés par le rapport Perrier sur le sujet de la neutralité carbone.

L'IFD est administré par un conseil d'administration composé de 4 collèges rassemblant des hauts représentants d'entreprises industrielles, du secteur financier, des pouvoirs publics, ainsi que des experts et personnalités qualifiées. Ce conseil est présidé par Yves Perrier, président d'Amundi et vice-président de Paris Europlace. Jacques Aschenbroich, président de Valéo et d'Orange, en est le vice-président.

L'IFD travaillera en liaison étroite avec les Collèges Entreprises et Investisseurs de Paris Europlace, qui participent à émettre des recommandations sur ces différents sujets, dans le dialogue entre les entreprises et les institutions financières. De même, il a pour vocation d'impulser et/ou accompagner les travaux académiques et de recherche développés sur la Place de Paris, notamment par l'Institut Louis Bachelier (ILB) et l'Institut de l'Economie pour le Climat I4CE.

Yves Perrier, président de l'Institut de la finance durable, a déclaré : " La transition énergétique est une véritable révolution industrielle qui nécessite de transformer notre économie pour la décarboner tout en renforçant sa compétitivité. Elle implique une action concertée entre l'Etat, les entreprises et les institutions financières. L'objectif de l'IFD est d'organiser le dialogue à haut niveau entre ces parties prenantes, de mettre en œuvre la feuille de route définie et de porter les positions de la Place de Paris au plan européen et international ".