Paris et l'Ile-de-France ont attiré 44 millions de touristes en 2022

(AOF) - Avec plus de 44 millions de touristes accueillis (+95% par rapport à 2021), Paris et la région Ile-de-France ont montré une belle dynamique en 2022, malgré un retard (-13%) par rapport à 2019, selon un bilan publié ce lundi par le comité régional du tourisme Paris Ile-de-France. Dans le même temps, les touristes ont généré 19,6 milliards d’euros de recettes au cours de l’année (+134% par rapport à 2021 et -10% par rapport à 2019). La réouverture de la plupart des pays et le contexte économique plutôt favorable ont dynamisé les déplacements touristiques internationaux en 2022.

Néanmoins, la situation sanitaire liée au COVID en Chine et la fermeture totale ou partielle de certains pays asiatiques et d'Océanie ont, entre autres, freiné le retour à la normale du tourisme international.

Avec 24,7 millions de touristes, la clientèle française retrouve sa part de marché d'avant la crise sanitaire (56%). Les clientèles internationales sont principalement européennes : les Britanniques avec 2 millions de visiteurs, les Espagnols avec 1,5 million mais aussi les Italiens, les Allemands, les Belges, les Néerlandais et les Suisses.

La clientèle américaine retrouve, après 2 années de crise sanitaire, sa première place de clientèle internationale de la destination avec 2,4 millions de séjours en 2022, soit un niveau de fréquentation proche de celui de l'année 2019 (-5%).

La fréquentation hôtelière de la région connaît un rebond de 112% par rapport à 2021 avec 66,6 millions de nuitées enregistrées mais n'atteint pas encore les niveaux de fréquentation de la même période en 2019.

Sur la période de janvier à février 2023, la fréquentation touristique globale est en hausse de +57% par rapport à janvier-février 2022 mais reste en dessous des niveaux d'avant la crise (-6% par rapport à janvier-février 2020).