Pourtant plutôt bien orientés en début de journée, la plupart des grands indices européens ont ensuite connu une phase descendante pour terminer dans le rouge. Le principal indice français a cédé 0,81%, à 8 080,74 points, à Francfort, le DAX 40 a perdu 0,92% et à Londres, le FTSE 100 s'est affaissé de 0,87%.

A Paris, le CAC 40 a même enchaîné une quatrième séance consécutive de baisse, une séquence inédite depuis la fin du mois d'août dernier. Sur ces quatre jours, le principal indice parisien s'est affaissé de 3,44% et revient au plus bas depuis le 3 novembre.

La prudence des intervenants sur le Vieux Continent a été liée à de nombreux rendez-vous très attendus comme l'introduction en Bourse d'Anthropic ou encore une rencontre au sommet entre la Chine, la Russie et les Etats-Unis en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique).

Rencontre au sommet, Anthropic et Fed au menu

Plusieurs rendez-vous d'importance ont émaillé la séance, notamment une rencontre de 90 minutes entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président américain a souligné le caractère historique de cette réunion. Selon des médias chinois et le Kremlin, les trois présidents ont promis de "préserver la stabilité" internationale.

En parallèle, ils se sont engagés à accroître les approvisionnements en produits pétroliers raffinés pour tous les pays. Cette annonce n'a toutefois pas eu de conséquence sur les prix de l'or noir. Au moment de la clôture européenne, le WTI à New York le WTI avançait de 1,84%, 83,47 dollars et le Brent de la mer du Nord à Londres s'adjugeait 1,40%, à 92,60 dollars.

En parallèle, Vladimir Poutine a menacé l'Ukraine de représailles sévères après les nouvelles attaques contre le pont de Crimée, ce qui n'a pas aidé les marchés européens à se ressaisir.

La séance a également été marquée par un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques avec l'introduction en Bourse d'Anthropic sur le Nasdaq. Grâce à une très forte demande, le créateur de l'assistant d'intelligence artificielle Claude a réussi à placer plus d'actions que prévu, à un prix plus élevé qu'espéré (83 dollars contre une fourchette cible de 70 à 78 dollars). Au total, le géant va lever 81,31 milliards de dollars et devient ainsi la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, même si SpaceX d'Elon Musk conserve le titre honorifique de plus grosse entreprise jamais introduite avec une capitalisation de 1 770 milliards de dollars lors de l'opération, contre 1 500 milliards de dollars pour Anthropic. A la fermeture des marchés européens, le titre Anthropic a ouvert en forte hausse, d'environ 30% à New York.

Les autres valeurs du secteur technologique profitent de cet engouement, à l'image d'Alphabet qui gagnait 2,31% autour de 17h30, Amazon 0,65%, ou encore Broadcom qui grimpait de 1,96%.

Mercredi soir, la Fed a publié ses Minutes, le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Il en ressort qu'une hausse des taux lors de la prochaine réunion programmée le 9 décembre est de plus en plus probable. Selon le FedWatch Tool, la probabilité d'un tour de vis monétaire dans trois semaines s'élève à 90,7%, contre 85,5% jeudi dernier.

Les statistiques du jour

Au niveau de la macro-économie, l'agenda était exclusivement américain avec les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Elles sont ressorties à 203 000 unités, contre une prévision à 198 000 et un précédent révisé à la hausse de 200 000 à 202 000 unités.

De son côté, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 6,3 points en novembre, contre 20,9 un mois plus tôt, loin des attentes des analystes qui tablaient sur une toute petite baisse autour de 20,6 points. Cet indicateur, au plus bas depuis le mois de mai, révèle une progression de l'activité, mais à un rythme moins soutenu qu'auparavant.

Sur le marché des devises, l'euro s'affichait en petite hausse face au billet vert ( 0,08%) et se négociait contre 1,0980 dollar, toujours sur des planchers depuis le début du mois d'avril 2025.

Dans l'actualité des valeurs

En France, Soitec a été particulièrement entouré et a signé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 12,01%. Le groupe a publié mercredi soir ses résultats semestriels, accompagnés de perspectives très encourageantes, portées en particulier par l'accélération de la demande en Photonics-SOI.

Dans le sillage de Soitec, STMicroelectronics a fini sur une hausse de 1,59%.

Sanofi a cédé du terrain (-2,85%), malgré deux approbations. Le VaxRabeo, vaccin contre la rage de nouvelle génération, a été validé dans l'Union européenne pour tous les âges. L'Infilbray a été approuvé aux Etats-Unis comme le premier médicament indiqué dans le traitement des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3. En parallèle, selon Bloomberg, le groupe français serait en négociations pour racheter l'Américain Insmed.

L'Oréal et EssilorLuxottica ont signé des replis respectifs de 1,47 et 2,21%. Selon des informations du Corriere della Sera, les deux sociétés seraient en négociations avancées pour prendre une participation dans Armani (10% pour L'Oréal et 5% pour EssilorLuxottica).

Au lendemain d'une chute de 7,15%, Alstom a poursuivi son recul (-4,34%). La veille, le groupe avait dévoilé, sans surprise, des comptes dégradés, et de nombreux analystes craignent une augmentation de capital.

Aéroports de Paris (ADP) s'est adjugé 3,91% après avoir obtenu un avis favorable de l'Autorité de régulation des transports pour son contrat de régulation économique de Paris-CDG, ce qu'AlphaValue a salué comme un élément "nettement positif".

Ailleurs en Europe, Novartis a reculé de 3,22%. Le géant suisse de la pharmacie a dévoilé ses objectifs pour la période 2026-2031 et relevé les prévisions pour plusieurs de ses blockbusters.

BASF a jeté l'éponge dans son projet de rachat d'Evonik. Le titre du premier a fini sur une baisse de 0,96%, alors que celui d'Evonik a logiquement chuté de 16,35%, pour revenir autour de ses niveaux d'avant l'apparition des rumeurs liées à cette opération.