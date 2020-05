Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris et Berlin proposent un plan de relance de 500 mds d'euros en dépenses budgétaires Reuters • 18/05/2020 à 17:12









PARIS, 18 mai (Reuters) - La France et l'Allemagne ont proposé lundi, dans une déclaration commune, que le plan de relance européen soit doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires pour les pays du bloc les plus touchés par l'épidémie de coronavirus qui a quasiment paralysé l'activité économique du continent. Paris et Berlin proposent que ce fonds, actuellement en discussion à Bruxelles, soit "doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires de l'UE pour les secteurs et régions les plus touchés, sur la base des programmes budgétaires de l'UE et dans le respect des priorités européennes", peut-on lire dans la déclaration commune publiée à l'issue d'un échange entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. "Il renforcera la résilience, la convergence et la compétitivité des économies européennes, et accroîtra les investissements, notamment dans les transitions écologique et numérique et dans la recherche et l'innovation", précise le texte. "Les financements du Fonds de relance seront ciblés sur les difficultés liées à la pandémie et sur ses répercussions." "Il s'agira d'un complément exceptionnel, intégré dans la décision relative aux ressources propres, avec un volume et une date d'expiration clairement spécifiés, et qui sera lié à un plan de remboursement contraignant au-delà du prochain CFP sur le budget de l'UE", ajoutent les deux pays. (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

