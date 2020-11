Paris : envolée de +2,4% qui apparaît singulière, baril à 39$

(CercleFinance.com) - C'est une séance sensationnelle caractérisée par un appétit pour le risque dévorant : tout monte très fortement, simultanément... les actions, les bons du Trésor (pourtant des actifs 'refuges') et jusqu'au pétrole avec +3,5% à 39$ à New York.

A mi-séance, Wall Street voit déferler des 'achats panique' -en mode FOMO-, un processus qui perdure depuis 3 séances et qui s'avère d'une violence sans précédent depuis les séances des 8, 9 et 14 avril dernier.

Le Nasdaq s'envole de +4,2% dans le sillage de 'GAFAM' incandescentes avec des gains de +5 à +8,5%, de Microsoft à Facebook, et Apple fait presque figure d'attardé avec +4,5% 'seulement'.

La Bourse de Paris réalise un des plus spectaculaires contrepieds de l'année avec un CAC40 qui sera donc passé de -2,3% à +2,4% en quelques heures (de 4.730 à 4.930, soit +200Pts en intraday et même +250Pts par rapport à la préouverture de 4.680 10 minutes avant les premières cotations).

A Wall Street, c'est un 'boom' à la hausse historique : après le meilleur mardi d'élections depuis 1.984, voici un gain de +6,5% en 3 séances, le plus fort depuis les 8, 9 et 14 avril dernier, tous les pertes de 3 semaines sont effacées en 3 séances.

Contrairement à la logique, les marchés s'envolent avec la matérialisation du 'pire scénario' : résultat serré, nombreuses 'bizarreries' au moment du décompte des votes par correspondance, toutes favorables à Joe Biden.

Les Etats Unis peuvent se préparer à une longue bataille juridique mais l'état major de Joe Biden a déclaré juger la victoire du candidat démocrate acquise, avec le basculement des décomptes dans le Michigan et le Winsconsin (où un recompte a été demandé).

Avec une projection de 270 grands électeurs contre 268, Joe Biden est potentiellement élu et les marchés payent comme si c'était une affaire définitivement réglée... alors que ce serait le scrutin le plus serré depuis 1 siècle.

Mais même en imaginant une confirmation du scrutin, le Sénat et la Chambre des représentants seront de 2 couleurs différentes, cela aussi, c'était le 'pire scénario'.

Un écart haussier de 5% en intraday pour des motifs aussi contre-intuitifs, c'est assez impressionnant.

Dans ce contexte 'd'achats paniques', Wall Street occulte totalement la très mauvaise enquête ADP concernant le secteur privé aux Etats-Unis: il n'a créé que 365.000 emplois au mois d'octobre, un chiffre inférieur, et spectaculairement inférieur aux attentes (650.000) et même de plus de moitié par rapport à celui du mois de septembre (+750.000).

La relative bonne surprise, c'est la légère contraction du déficit de la balance commerciale américain qui est passé de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis.

Ces statistiques mettent en évidence des excédents avec l'Amérique du Sud et centrale (2,5 milliards d'USD), l'OPEP (1,4 milliard d'USD) et Hong Kong (1,3 milliard d'USD), tandis que le déficit avec la Chine a diminué de 2,1 milliards de dollars pour s'établir à 24,3 milliards de dollars en septembre.

En Europe, les investisseurs ont pris connaissance dans le courant de la matinée des indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant le secteur des services au mois d'octobre. Il s'est établi à 50 au mois d'octobre (contre 50,4), signalant une stagnation de l'économie de la région le mois dernier.

Le secteur des services français a accéléré sa contraction au mois d'octobre en raison de l'instauration de couvre-feux dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone.

L'indice composite s'est en effet replié à 46,5 le mois dernier contre 47,5 en septembre, signalant la plus forte contraction depuis cinq mois.

En Allemagne, le PMI des services recule de 50,6 vers 49,5, la chute est plus spectaculaire au Royaume Uni avec 51,4 contre 56,1... et ce sera bien pire en novembre avec les reconfinements.

La saison des résultats touche de son côté à sa fin, avec un bilan globalement positif puisque les sociétés européennes ont dépassé de plus de 20% en moyenne les prévisions établies par le consensus (systématiquement minorées par les analystes), selon les calculs de Credit Suisse.

Côté titres, Sanofi et Téléperformance se disputent la 1ère marche du podium avec +6,3% et +6,5% respectivement.

Le titre Téléperformance pulvérise un nouveau record absolu au-delà des 286$ et distance désormais Thalès avec +4,7%.

Le Crédit Agricole publie un résultat net part de 1 769 millions d'euros au troisième trimestre 2020, contre 1 849 millions d'euros au troisième trimestre 2019.

Sur les neuf premiers mois 2020, le résultat net part du Groupe sous-jacent baisse de -9,7% par rapport aux neuf premiers mois 2019. Le produit net bancaire sous-jacent est stable (+0,7%).

Wendel a annoncé un chiffre d'affaires de 1 148,3 millions d'euros au troisième trimestre 2020, soit une baisse de 9,6% par rapport au 3ème trimestre 2019.

AXA (+4%) a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 73,4 MdsE sur 9 mois (contre 79,7 MdsE l'année dernière). Le chiffre d'affaires est en baisse de 1% au troisième trimestre, avec une hausse de l'activité dans la plupart des lignes de métier.