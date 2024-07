Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: enfonce les 7600Pts, repli hebdo de -2,2% information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli vendredi matin après une nouvelle semaine difficile, marquée par plusieurs 'profits warnings' et une rechute des géants du luxe. L'indice CAC 40 est en repli de 0,4% à 7550 points.



Le marché parisien avait fini la séance de jeudi sur un gain modeste de 0,2%, à 7586 points, porté notamment par la hausse de Publicis (+3%) dans le sillage du relèvement des objectifs annuels du groupe de publicité.



Les intervenants n'ont pas été surpris par la décision de la BCE de laisser ses taux inchangés, mais il ont semblé apprécier que la banque centrale manifeste une moindre inquiétude au sujet de l'inflation, ce qui ouvre la porte à une nouvelle baisse de taux en septembre.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice CAC 40 accuse néanmoins un repli de plus de 2,2% pour l'instant, principalement sous l'effet du reflux des valeurs du luxe, frappées à la fois par le ralentissement de la croissance chinoise et de l'incertitude politique persistante en France.



'La tendance sur les marchés européens reste profondément affectée par l'évolution de la situation politique française', commente James Reilly, analyste chez Capital Economics.



'Si le risque de contagion s'est réduit, il est probable que les marchés français restent sous pression pendant un certain temps', prévient-il.



La cote parisienne a également été alourdie cette semaine par quelques avertissements sur résultats, ceux de Scor et Verallia ayant notamment laissé des traces alors que la saison des publications trimestrielles ne fait que débuter.



A Wall Street, les trois principaux indices ont tous fini en net repli jeudi, sous le coup d'un mouvement de vente sur les valeurs financières et les poids lourds technologiques, toujours victimes de prises de profits suite à leurs performances spectaculaires du premier semestre.



Apple et Amazon ont ainsi cédé plus de 2%.



Après la clôture, Netflix a fait état de performances trimestrielles meilleures que prévu, mais ses perspectives ont déçu les investisseurs, ce qui se traduisait par une parfaite stabilité du titre en transactions électroniques.



D'autres groupes américains de premier plan - tels qu'American Express, Halliburton, SLB et Travelers - publieront leurs comptes à l'heure du déjeuner.



Sur le marché des changes, l'euro - qui avait peu réagi hier au maintien de la politique monétaire de la Banque centrale européenne - se replie face au dollar, qui bénéficié de nouveau de son statut de valeur refuge face à l'aversion au risque pour les actions.



La monnaie unique - qui avait franchi mercredi une résistance décisive (1,0910) contre le billet vert - se traite ce matin autour de 1,0880, ce qui efface ses gains de la semaine.



S'agissant des taux, le rendement du Bund allemand se tend de plus d'un point de base vers 2,43%, tandis que celui des OAT françaises de même échéance remonte de deux points à 3,09%.



Aux Etats-Unis, les T-Bonds profitent comme le retour du retour de l'aversion pour le risque, avec un papier à dix ans inchangé à 4,18%, au plus bas depuis mars.



L'agenda du jour s'annonce relativement pauvre en termes de statistiques, le seul chiffre attendu étant celui des ventes de détail au Royaume-Uni.



Du coté des valeurs, le groupe de distribution Casino confirme que la société Casino Guichard Perrachon a fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF), au terme de laquelle une phase d'échange avec le PNF a été initiée. L'enquête a porté sur des faits susceptibles d'être qualifiés de manipulations de cours et de corruption privée remontant aux années 2018 et 2019.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Sopra Steria, 'même si le retour d'un momentum positif est décalé à 2025', tout en abaissant son objectif de cours de 268 à 262 euros dans le sillage d'une révision de ses estimations (-3% au niveau du BNA).



'A l'occasion de la publication de résultats semestriels préliminaires, le management a averti sur son objectif 2024 de croissance organique, tout en maintenant son objectif de marge (modulo l'impact positif de la cession de SBS)', note l'analyste.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.