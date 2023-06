Paris: enfonce les 7200, absence d'indicateurs économiques information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 10:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère baisse mercredi matin, alors qu'aucun élément actuel ne paraît en mesure de dicter une trajectoire aux marchés d'actions. L'indice CAC40 perd 0,3% vers 7186 points.



Après avoir passé la majeure partie de la séance d'hier dans le rouge, l'indice parisien avait timidement relevé la tête dans les dernières minutes de cotation pour finalement grappiller 0,1% à 7209 points.



La journée a de nouveau été marquée par une faiblesse évidente des volumes échangés, avec tout juste 2,5 milliards d'euros traités, ce qui témoigne de l'absence de conviction des intervenants.



Faute d'indicateurs ou de résultats majeurs à se mettre sous la dent durant cette semaine atone, les investisseurs sont tentés de freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents.



Depuis le début de l'année, le CAC 40 affiche encore une hausse de plus de 11%, mais accuse un repli de près de 5% depuis son record historique du 21 avril, à 7577 points.



Si l'indice est parvenu jusqu'ici à défendre le seuil symbolique des 7200 point, il pourra difficilement repartir à la hausse en l'absence de nouveaux catalyseurs, préviennent les analystes.



'Au cours des prochaines semaines, le marché devrait rester volatil dans l'attente d'indications plus claires sur les développements à venir', prédit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



'Economique tout d'abord, pour comprendre quel pourrait être l'impact sur les résultats d'entreprises du ralentissement en cours', souligne le stratège.



'Financier ensuite, pour voir quelles seront les prochaines décisions des banques centrales quant à l'évolution de leur politique monétaire, afin de déterminer ce que devrait être le multiple de valorisation approprié', ajoute-t-il.



Alors que les marchés boursiers commencent à montrer quelques signes de fatigue, notamment aux Etats-Unis où le récent 'rally' du Nasdaq tend à s'essouffler, il semble pour l'instant bien difficile de prévoir d'où proviendra le prochain facteur de croissance.



En dehors du déficit commercial en France et de la balance commerciale américaine, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour.



Le solde commercial se maintient à - 9,2 MdE en avril 2023, en moyenne mobile sur trois mois selon la Direction générale des douanes. Les importations et les exportations diminuent toutes deux de 0,2 MdE et atteignent respectivement 59,3 MdE et 50,1 MdE.



Une petite lueur d'espoir en provenance d'Asie pourrait toutefois venir éclairer le sentiment de fébrilité qui plane actuellement sur les marchés.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en hausse de 1,7% mercredi en fin de séance, les investisseurs misant sur de nouvelles mesures de relance en Chine afin de soutenir la fragile reprise économique post-Covid.



A Wall Street, les principaux indices ont fini sur des gains symboliques mardi soir dans un marché sans direction en l'absence d'indicateurs économiques.



Au coup de cloche final, le Dow Jones était proche de l'équilibre tandis que le Nasdaq grignotait 0,4% et que le S&P 500 gagnait 0,2%.