Paris: enfonce les 6.300pts, net repli hebdomadaire information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur une perte de 1,73%, à 6.258 points, soit la quatrième séance de baisse depuis le début de la semaine. L'indice parisien affiche ainsi un repli hebdomadaire de près de 4,8%...



Cette lourdeur s'est aussi emparée des autres places boursières: l'E-Stoxx50 cède 1,5%, tout comme Londres (-1,5%) et Francfort (-1,6%).



Outre-Atlantique, le Nasdaq et le S&P500 ont ouvert en nette baisse (-1.7% et -1.1% respectivement). Après une brève incursion en territoire positive, ils reculent à présent d'environ 0.5% chacun.



Sur les marchés obligataires, les T-Bonds se tendent de +5Pts vers 3,115%. Nos OAT -loin de servir de refuges face à la chute du CAC40- voient leur rendement flamber de +10Pts à 1,664%, nouveau record 2022, les Bunds affichent le même écart à 1,104% (autre record).



Le '10 ans' américain est rapidement remonté hier et campe ce vendredi au-dessus du cap psychologique des 3% alors que le baril de pétrole grimpe de +1,3% vers 112,4$ à Londres.



Outre les décisions de la Fed - qui a affirmé qu'elle n'irait pas au-delà de hausses de taux d'un demi-point, quel que soit le contexte inflationniste - la Banque d'Angleterre a de son côté officialisé hier un relèvement de son principal taux directeur, de 0,75% à 1%, visant à faire face à l'inflation galopante dans le pays.



L'évolution de l'inflation et l'amplitude des hausses de taux devraient par conséquent continuer à constituer le principal point d'attention des investisseurs durant les semaines qui viennent.



'Ces deux variables restent clés dans la détermination des politiques monétaires et vont continuer de dicter la tendance pour les marchés actions', prévient Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM.



Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis sont globalement conformes aux attentes avec +428.000 créations alors que les économistes attendaient 400.000 créations d'emploi en avril.



Le Département américain du Travail révise à la baisse de -3.000 les chiffres de mars et de -36.000 ceux de février à 714.000.

Le taux de chômage a cessé de refluer, il se stabilise à 3,6% mais le taux de population active recule de 62,4 à 62,3%.



Le salaire horaire progresse de +0,3% (à 31,85$) tandis que le nombre d'heures travaillées est resté stable à 34,6/semaine.



Avec une économie américaine désormais proche du plein-emploi, les pressions salariales restent fortes et pourraient même s'intensifier si les les postes vacants ne sont pas pourvus.



Le Dollar perd un peu de terrain, il recule de -0,3% face à l'Euro, vers 1,0580.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Scor affiche une perte nette de 80 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022, à comparer à un résultat net de 45 millions un an auparavant, pour des primes brutes émises de 4,71 milliards, en hausse de 14,3% (+9,7% à taux de change constants).



De son côté, le groupe TF1 a annoncé le renouvellement de son partenariat avec l'équipe de France de football jusqu'à la coupe du monde 2022 au Qatar, ainsi que l'acquisition des plus belles affiches en clair de l'UEFA Euro 2024, dont TF1 sera diffuseur officiel en clair.



Stellantis gagne près de 3,3% après l'annonce de ses chiffres du 1er trimestre 2022 qui suscitent plusieurs recommandations positives. UBS estime que le chiffre d'affaires du constructeur est supérieur aux prévisions grâce au prix-mix et confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 25 E.



De son côté, Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Stellantis avec un objectif de cours réduit de 29,5 à 28 euros, après une 'performance robuste de revenus au premier trimestre (+12%), témoignage de la discipline de prix-mix en cours'.