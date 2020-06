Paris : enfonce les 5200Pts, le DJ grimpe de 0,8%

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide en fin de journée (-0,6%) après sa hausse record de plus de 10% la semaine passée. L'Euro-Stoxx50 fait preuve également de lourdeur avec -0,5%, vers 3.367 alors que le DAX recule dans les mêmes proportions.

Pourtant Wall Street semble attaquer la semaine du bon pied avec le Dow Jones qui grimpe de +0,8% vers 27.330 (il retrace ses sommets, et anciens records absolus de l'été 2019), mais le Nasdaq s'effrite de -0,3% et le S&P5000 progresse symétriquement, grâce au 30 valeurs du Dow Jones qui font partie des 500, sinon, il consoliderait également.

La rapidité du mouvement, la prédominance du 'FOMO' et des 'achats contraints' (achats techniques) fait craindre que les marchés boursiers ne soient entrés dans une phase de 'complaisance'.

'Les performances des indices sont remarquables mais commencent à interpeller, estime Alexandre Baradez, le responsable des analyses marchés chez IG France. Les marchés ont déjà 'pricé' beaucoup de bonnes nouvelles, comme les plans de relance en Europe et aux États-Unis, ou encore l'action des banques centrales.'

'Reste à voir si cette tendance se maintiendra au contact des prochaines données macroéconomiques et des résultats d'entreprises pour le deuxième trimestre', prévient-il.

Les investisseurs surveilleront avec attention, mercredi, les conclusions du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine, l'occasion pour la Fed de dévoiler ses dernières projections en termes de croissance, d'inflation et de taux de chômage.

Les économistes parient sur le maintien des mesures de soutien monétaire actuelles et sur aucune annonce particulière de la FED.

Peu d'indicateurs de premier plan à l'ordre du jour cet après-midi mais ce matin on a tout de même appris que la production industrielle de l'Allemagne a plongé de 17,9% en avril selon des données ajustées de Destatis, soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, après une chute de 8,9% le mois précédent.

Le pétrole (Brent) rechute de -2% vers 41,2$ à Londres après avoir flirté avec 43$ et donné le sentiment de pouvoir refermer le 'gap' des 45$. Il rechute même de -3,5% à New York, vers 38,1$ après avoir testé les 40$. L'Euro se raffermit légèrement vers 1,1315/$ (soit +0,15%).

Dans l'actualité des valeurs, les gagnants du jour sont les entreprises directement concernées par les plans de soutien gouvernementaux, comme l'automobile, l'aéronautique... et les banques (Société Générale bondit de +7,5% vers 18E).

Sanofi annonce la tenue d'une session scientifique virtuelle, le 16 juin, pour présenter les données de l'essai de phase III COMET consacré à son avalglucosidase alpha pour le traitement de la forme tardive de la maladie de Pompe.

Total annonce avoir rejoint la Coalition 'Getting to Zero', pour contribuer à l'objectif fixé par l'Organisation Maritime Internationale au transport maritime de réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport aux niveaux de 2008. 'Pour y parvenir, la Coalition vise, au travers de ses membres, à mettre en service d'ici 2030 des navires de haute mer à zéro émission et commercialement viables, alimentés eux-mêmes par des carburants à zéro émission', explique le groupe énergétique.

Bénéteau a indiqué vendredi soir que dans le contexte de crise économique sévère liée au Covid-19, l'organisation de la direction générale de sa division bateau a été repensée, afin de gagner en réactivité et en efficacité.

À la suite des récentes fluctuations du cours des actions, Goldman Sachs s'attend à un potentiel de baisse supplémentaire sur certaines foncières. ' Nos objectifs de prix chutent de 22% en moyenne. Nous rétrogradons Unibail et Klepierre à vendre (contre neutre) et restons à vendre sur Citycon, Eurocommercial et Mercialys. Hammerson est classé neutre ' indique Goldman Sachs.

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Elior avec un objectif de cours rehaussé de huit à neuf euros, mettant en avant un 'ton confiant tant sur la structure financière que sur les opportunités de long terme' lors d'un roadshow (virtuel) aux Etats-Unis.