Paris : enfonce les 4400Pts après les mauvaises stats US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris chute de -3,1% et s'enfonce sous le palier des 4.400, jusque vers 4.380.

'La difficulté à dépasser durablement la zone des 4.520/4.550 points sur le CAC reste persistante à court terme' selon Kiplink.

Le CAC40 n'est pas le plus mal loti puisque le DAX30 replonge de -3,5%... et les bourses de Vienne ou de Moscou de -6% à -7%.

L'Euro-Stoxx50 cède -3,3% à 2.822 et Wall Street est également anticipé en baisse de -2,5% à -2,8% après la publication des 'stats' qui s'avèrent pires qu'attendu.

En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de mars augmente de 0,1% sur un mois, après une stabilité le mois précédent, mais en 'CVS' (corrigés des variations saisonnières), les prix baissent de 0,6% en mars, après -0,1% en février.

Toujours selon l'Insee, sur un an, les prix à la consommation ralentissent de moitié, à +0,7% après +1,4% en février, du fait d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac.

Plus marquant pour les investisseurs, les ventes au détail en mars ont ainsi chuté de 24% en France, une baisse qui atteint même 43,4% pour les produits industriels.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont plongé de 8,7% en mars, d'après le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une chute de 6,4% en moyenne (après +0,4% en février).

En excluant le secteur automobile, les ventes au détail américaines se sont contractées de 4,5% le mois dernier, après une baisse là aussi de 0,4% en février, et alors que le consensus attendait un repli de 2,7% en mars.

L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York subit un effondrement historique de -21,5 vers -78,2 en avril, son plus bas niveau depuis sa création (et de loin !) alors que le consensus anticipait pour sa part une chute à -35.

A titre de comparaison, pendant la crise économique de 2008, l'indice 'Empire State' n'avait chuté -au pire- que jusqu'à -34,3 !

Cette journée est également ponctuée d'une nouvelle rafale de (mauvais) trimestriels, toujours dans le secteur bancaire.

Goldman Sachs publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars, soit 3,11 dollars par action, à comparer à 4,69 dollars un an auparavant et alors que les analystes attendaient en moyenne une cinquantaine de cents de plus.

'GS' a réalisé un chiffre d'affaires stable à 8,74Mds$, une baisse significative des revenus en gestion d'actifs ayant été compensée par des progressions dans les autres activités.

Citigroup publie un bénéfice net ajusté en baisse de -46% à 2,5Mds$, soit 1,05 dollar par action (contre 1,87$ au T1 2019), BPA manquant de 42 cents l'estimation moyenne des analystes.

Mince consolation, le chiffre d'affaires s'est en revanche amélioré de 12% à 20,7Mds$ sur la période.

Bank of America dévoile une baisse de 45% de ses profits, soit 40 cents par action, un BPA inférieur de 16 cents à l'estimation moyenne des analystes.

Les provisions pour pertes sur crédit ont grimpé à 4,8Mds$, contre un milliard un an auparavant, sous l'effet d'une constitution de réserves pour 3,6 milliards en raison de la crise sanitaire.

Dans l'actualité des valeurs, un trio formé d'Accor, Airbus et Sodexo chute de près de -7,5% et se dispute le rang de lanterne rouge au sein du CAC40.

Total (-5%) indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a reculé à 26,3 dollars par tonne au premier trimestre 2020, contre 30,2 dollars au trimestre précédent et 33 dollars un an auparavant.

Vinci (-6,1%) annonce que son groupement à 50-50 avec Balfour Beatty s'est vu attribuer le 1er avril le marché de la phase 2 (construction) pour les lots N1 et N2 du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) HS2, au Royaume Uni. S'étendant sur un tracé d'environ 90 km, les lots N1 et N2 comprennent un nombre important d'ouvrages d'art, de tunnels et de chantiers de terrassement. Au total, ils mobiliseront 1,8 million de m3 de béton et 32 millions de m3 de déblais-remblais.

Le groupe Michelin annonce ce jour qu'il s'associe à Enviro, une start-up suédoise de vingt personnes créée en 2001, pour développer et industrialiser à grande échelle une technologie de pyrolyse permettant de recycler les pneumatiques en fin de vie.

Le groupe Airbus (-7,3%) annonce que CIMON-2, l'assistant pour astronautes conçu et réalisé par Airbus pour le compte de l'Agence spatiale allemande DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), a fait l'objet d'essais concluants dans la Station Spatiale Internationale (ISS).

Son fournisseur Safran chute de -6% (Boeing vient d'enregistrer l'annulation d'une commande de 75 B-737-Max.

L'analyste Credit Suisse annonce revoir à la hausse sa recommandation et son objectif de cours sur le titre du groupe Danone. L'analyste passe ainsi à 'Surperformance', avec une cible de 69 euros.

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 38 euros sur Publicis, au lendemain d'un point d'activité préliminaire du groupe de communication au titre du premier trimestre 'bien meilleur qu'anticipé' selon le broker.