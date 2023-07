Paris: encouragé par les bons chiffres de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 17:56

(CercleFinance.com) - Le CAC40 signe ce soir une quatrième journée consécutive de hausse en s'arrogeant 1,57% au terme de la séance, à 7333 points, bien aidé par STMicro (+4,7%), Teleperformance (+3,2%) ou encore Axa (+3%).



Les investisseurs saluent ainsi la publication, en début d'après-midi, des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.

En effet, l'inflation US poursuit sa contraction en 'global' comme en indice 'coeur' (core).



L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de seulement 3% en juin par rapport au même mois de 2022 (il était alors de +9,1%), soit le taux annuel toujours au plus bas depuis mars 2021, et légèrement sous les attentes des économistes (3,1%).



Toujours selon après le Département du Travail, l'inflation en donnée 'core' ressort à 4,8% en juin, un niveau là aussi inférieur de 0,1% à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



Parmi les baisses de prix les plus marquantes sur 1 an, le diesel affiche affichent -36,6%, l'essence -26,5%, le gaz industriel -18,6%, les véhicules d'occasion -5,2%.



Ce sont les prix des transports publics qui progressent le plus avec +8,2% puis les repas livrés sur le lieu de travail avec +7,7%.



Les membres de la Fed doivent prendre la parole cette semaine et devraient probablement se montrer plus positifs sur la trajectoire de l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.



Les marché obligataires saluent également cette publication du 'CPI' par une détente quasi uniforme de -11Pts de base de part et d'autre de l'Atlantique avec des T-Bonds à 3,875%, des OAT à 3,10%.

Les Bunds effacent -10,5Pts à 2,544%, les BTP italiens -15Pts à 4,256%... et les Gilts britanniques, n'effacent que -9Pts à 4,5750%.



Le Dollar dévisse de -1% en direction de son plancher annuel des 1,1125 dollar pour un euro et le pétrole affiche classiquement une hausse symétrique de +0,8% vers 80$ à Londres pour le baril de 'Brent'.



Dans l'actualité des valeurs parisiennes, Thales (+3%) annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Cobham Aerospace Communications, fournisseur de systèmes de communications avancés pour les cockpits.



Bolloré a conclu le contrat de cession de 100% de Bolloré Logistics au Groupe CMA CGM, suite à l'achèvement des procédures d'information et de consultation, ainsi qu'à l'exercice par Bolloré de la promesse d'achat reçue le 8 mai.



Euronext annonce le lancement de deux nouveaux indices SBT, l'Euronext Europe SBT 1.5° et l'Euronext Eurozone SBT 1.5°, pour 'répondre à la demande grandissante des investisseurs et des marchés pour des outils d'investissement durable'.



Air France-KLM annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital, par l'attribution d'une action ordinaire nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros contre 10 anciennes d'une valeur nominale d'un euro.



Enfin, TotalEnergies annonce ce soir avoir remporté deux concessions maritimes à l'issue d'enchères organisées en Allemagne. Ces concessions auront une durée de 25 ans extensible à 35 ans. Avec des capacités respectives de 2 GW et 1 GW, ces deux parcs éoliens fourniront un volume d'électricité équivalent à la consommation de plus de 3 000 000 de foyers.