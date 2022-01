Paris: encore un record de clôture, W-Street plus hésitant information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,81%, à 7.376 points, à quelques encablures de son record absolu signé quelques minutes plus tôt, à 7.384 points. Pour l'indice parisien, il s'agit d'une 3e séance de hausse consécutive, avec un 3e record intraday et un 3e record de clôture en autant de séances. Depuis le début de la semaine - et donc de l'année - le CAC40 progresse déjà de plus de 3%.



De son côté, l'Euro-Stoxx50 gagne +0,6% à 4.393 mais n'améliore pas encore son record de mi-novembre 2021. Dans le même temps, Francfort progresse de 0,7% et Londres d'un peu moins de 0,2%.



Outre-Atlantique, toutefois, Wall Street cherche encore une direction : le Dow Jones avance de +0,2% vers 36.880, le S&P500 est stable et le Nasdaq se replie pour la 6ème fois en 7 séances, cédant près de 1%.



Wall Street espérait un bon indices ADP et les espoirs n'ont pas été déçus : le secteur privé non agricole des Etats-Unis a créé 807.000 emplois en décembre alors même que le consensus attendait une contraction sensible, vers 400.000 après les 505.000 créations de novembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 534.000).



Les créations de postes du mois dernier se sont concentrées dans les services avec 669.000 nouveaux emplois générés par ce secteur (dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créés seulement 138.000.



La croissance anticipée de l'activité dans le secteur privé aux Etats-Unis a ralenti un peu moins qu'estimé initialement en décembre selon l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort au final à 57,0, contre 56,9 selon l'estimation flash parue vers la mi-décembre, après 57,2 pour novembre.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques: selon l'Insee, la confiance des ménages en France s'est améliorée en décembre. L'indice gagne deux points et retrouve ainsi sa moyenne de longue période (100).



Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière passée augmente de deux points, et demeure au-dessus de sa moyenne de longue période. Leur proportion estimant qu'il est opportun de faire des achats importants augmente.



Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage augmentent après une baisse de deux mois consécutifs, mais leur part estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois continue de diminuer.



Par ailleurs, l'indice composite de l'activité globale de la France, calculé par IHS Markit, ressort à 55,8, soit un léger repli par rapport à novembre (56,1), un chiffre qui continue toutefois de signaler une forte expansion de l'activité du secteur privé français.



Cette tendance masque pourtant des disparités à l'échelon sectoriel, la croissance globale ayant presque exclusivement reposé sur le dynamisme du secteur des services, alors que la production manufacturière n'a que marginalement progressé au cours du mois.



'Dans ces conditions, toute mesure prise par le gouvernement français en réponse à l'émergence du variant Omicron aura un impact direct sur la croissance', prévient d'ailleurs Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.



Côté énergie, le baril de Brent prend près de +1% et le gaz flambe de +3%... rien de très encourageant concernant l'inflation.



Les intervenants de marché attendent aussi les 'minutes' de la Fed, qui doivent être publiées dans la soirée et qui permettront de se faire une idée plus précise de la réflexion de l'institution quant au calendrier du relèvement des taux.



En attendant, les T-Bonds US tente d'endiguer leur dégradation mais à 1,655%, une embellie a bien du mal à se dessiner.

En Europe, légère détente (OAT à 0,125%), mais si marginale qu'elle ne préjuge en rien de la tendance ces prochaines heures.



Concernant l'actualité des sociétés françaises, Publicis Groupe annonce l'acquisition de l'entreprise technologique Tremend en Roumanie, société comptant plus de 60 millions d'utilisateurs finaux pour ses logiciels, une opération qui reste soumise aux approbations réglementaires d'autorités de la concurrence.



Nicox grimpe de plus de 8% après l'annonce par la société d'ophtalmologie de la délivrance, par l'Office Européen des Brevets (OEB), du brevet EP2408453 qui protège Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% jusqu'en 2030.



Korian indique avoir conclu un accord d'investissement immobilier de long-terme prévoyant un investissement d'environ 100 millions d'euros par BAE Systems Pension Funds dans un nouveau véhicule immobilier géré et contrôlé par Korian.



Soitec a annoncé mercredi que sa filiale Dolphin Design allait ouvrir une nouvelle unité dédiée à l'edge computing (informatique dématérialisée) et à l'intelligence artificielle au sein de son usine basée à Singapour.



Enfin, en 2021 et pour la première fois, Peugeot est leader du périmètre des véhicules particuliers sur le marché français et pour la deuxième année consécutive la Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en France, sur le marché VP + VU.