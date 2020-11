Paris : encore en hausse, le Nasdaq tente de battre un record

(CercleFinance.com) - Le CAC40 finit positif (+0,2% vers 5.571) à l'issue d'une séance peu volatile mais active (4,5MdsE) et les places européennes sont globalement stables (l'E-Stoxx50 grappille 0,1% vers 3.512).

A mi-séance (et quelques heures d'un 'pont' boursier de 4 jours), Wall Street confirme sa 'pause' après le débordement 'à la marge' des précédents records absolus survenu la veille pour 3 indices sur 4 à Wall Street : le débordement du 24/11 est annulé ce mercredi par un repli de -0,5% en moyenne avec -0,6 à -0,7% du Dow Jones et -0,3% pour le S&P500.

Mais le Nasdaq progresse symétriquement de +0,4% vers 12.080 et tente d'effacer la résistance des 12.050Pts mais plafonne sous 12.100 (testé le 9/11).

Le Russel-2000 (-0,2%) confirme son rallye, après s'être envolé bien au-delà des 1.740 de l'été 2019, à plus de 1.850Pts.

'S'il est vrai que les valorisations peuvent apparaître tendues aux niveaux actuels, la faiblesse de la volatilité reste favorable aux actions', rappelle un trader.

Mais il est un autre record qui peut laisser songeur: le ratio 'capitalisation/PIB us' explose tous les records à 179,1 et le 'P.E' du S&P500 s'inscrit au-delà de 33, tout proche des records de mars 2000.

Les opérateurs verrouillent les gains à New York, à la veille du pont de Thanksgiving (journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée): Wall Street ne sera ensuite ouverte que pour une demi-séance vendredi ('Black Friday').

En attendant, la séance américaine est animée, cet après-midi, par une impressionnante rafale de statistiques économiques, dont la plus attendue était celle des dépenses de consommation des ménages.

Elles ont augmenté de 0,5% en séquentiel (après +1,2% en septembre), en revanche, les revenus continuent de se contracter (-0,7% alors qu'ils étaient attendus stables après une hausse symétrique de +0,7% le mois dernier)

Les commandes de biens durables (auto, électroménager, équipement de la maison...) affichent +1,3% en octobre par rapport à septembre, après une hausse de 2,1% en septembre (le consensus tablait sur +1,2%).

La seconde estimation du PIB au 3ème trimestre a confirmé le chiffre initial de +33,1%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 30.000 (semaine du 14 au 21/11) selon les chiffres publiés ce mercredi par le Département du Travail, à 778 000 (c'est la seconde semaine consécutive de dégradation)

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 748.500, en hausse de 5000 d'une semaine à l'autre.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'élevait à 6,07 millions la semaine passée, contre 6,37 millions la semaine précédente.

Les 'minutes' du FOMC de la Réserve fédérale, qui paraîtront dans la soirée, permettront par ailleurs aux investisseurs de se faire une idée sur l'évolution à venir de la politique monétaire aux Etats-Unis.

'On évoque de plus en plus un possible ajustement du programme de QE en décembre', rappelle-t-on chez Oddo.

Le Dollar poursuit d'ailleurs son reflux (-0,2% vers 1,1920/E) : Janet Yellen étant jugée favorable à des politiques monétaires expansionnistes aux Etats Unis (ce qui ferait tourner la planche à billet).

A Paris, Elior Group (-4,6%) publie au titre de son exercice 2029-20 un résultat net part du groupe de -483 millions d'euros, à comparer à +271 millions un an plus tôt, et un résultat opérationnel courant des activités poursuivies de -89 millions, contre +160 millions en 2018-19.

Plastic Omnium (leader du SBF-120 avec +7%) relève ses objectifs du 2nd semestre. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% (contre 4% précédemment), un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros (contre 250 millions d'euros précédemment).

Le titre pulvérise ses meilleurs niveaux de l'été 2019, les records sont en vue.

Dassault Systèmes (+1,9%) annonce l'acquisition de la totalité du capital de la société NuoDB, dont il détenait déjà une participation de 16%, ce qui va lui permettre de poursuivre le déploiement de sa stratégie dans la science des données et le cloud.