Paris: encore du vert, la saison des résultats US est lancée information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain de 0,69%, à 7023 points, s'arrogeant un gain hebdomadaire de 2,4%.



Depuis le début de l'année, la hausse de l'indice parisien atteint 8,5%, signalant ainsi la meilleure première quinzaine boursière en 44 ans pour le CAC - la meilleure de l'histoire en réalité pour tous les indices européens.



Après un repli initial de -0,5% en moyenne, les indices US ont légèrement rebondi, notamment avec la publication de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan : celui-ci est passé de 59.7 en décembre à 64,6 en janvier quand une précédente estimation et le consensus tablaient sur 60,5.



Le Nasdaq et le S&500 cèdent 0.2% tandis que le Dow Jones grappille 0.2%.



Toujours sur le plan des statistiques, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% le mois dernier, après une baisse de 0,7% en novembre 2022, tandis que les prix à l'exportation ont chuté de 2,6% en décembre, après un repli de 0,4% le mois précédent.



Selon le Département du Travail, la variation sur les 12 derniers mois des prix américains à l'importation affichent une hausse de 3,5% (+1,9% hors produits pétroliers) et ceux à l'exportation se sont accrus de 5% (+4,4% hors produits agricoles) en décembre 2022.



En Allemagne, selon les premiers calculs de Destatis, le PIB allemand corrigé des prix pour l'année 2022 a augmenté de 0,1% au 4ème trimestre et de 1,9% par rapport à 2021 (grâce à 'l'acquis de croissance' du début de l'année).



Après ajustement pour tenir compte des effets calendaires, la croissance économique s'est même élevée à 2%.



'En 2022, la situation économique générale de l'Allemagne a été affectée par les conséquences de la guerre en Ukraine et les hausses extrêmement élevées des prix de l'énergie', explique Ruth Brand, présidente de l'office fédéral de la statistique.



'Il y a également eu de graves pénuries de matériaux et des goulots d'étranglement dans les livraisons, une hausse massive des prix, par exemple de la nourriture, des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée et la poursuite mais en déclin de la pandémie de Covid-19', poursuit-elle.



'La stagnation du PIB allemand au quatrième trimestre montre que la forte inflation n'a pas épargné l'économie allemande', réagit Commerzbank, pour qui 'une légère récession avec une baisse de 0,5% du PIB réel reste probable' en 2023.



En Europe, la production industrielle a rebondi de 1% dans la zone euro au mois de novembre, une hausse bien plus marquée que prévu, montrent les chiffres publiés vendredi par Eurostat.

A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une hausse limitée de 0,5%, après un recul de 1,9% en octobre.



Dans le détail, la production de biens d'investissement a augmenté de 1%, celle des biens intermédiaires de 0,8% et celle des biens de consommation durables de 0,4%, tandis que la production d'énergie a diminué de 0,9%.



Au niveau des Etats, les plus fortes hausses mensuelles ont été enregistrées dans des pays qui justement n'ont pas beaucoup ou très peu d'industrie, comme l'Irlande (+6,4%), le Luxembourg (+5%) et Malte (+4,6%); les plus fortes baisses se situent en Estonie (-3,7%) et en Croatie (-1,9%).



Par rapport à novembre 2021, l'activité industrielle dans la région a progressé de 2%.



L'intérêt des investisseurs va maintenant se porter vers la saison des résultats d'entreprises, dont les groupes bancaires américains ont donné le coup d'envoi aujourd'hui.



Citigroup a dévoilé des résultats en recul de -21% au quatrième trimestre, à 2,51 Mds$ du fait d'une hausse de provisions pour créances douteuses.

Le géant BlackRock a dévoilé des profits en baisse de -23% (à 1,26 Md$) au 4ème trimestre et son chiffre d'affaires a chuté de 15% à 4,34 Mds$, mais il ressort légèrement supérieur aux attentes.



Côté taux, les marchés obligataires digèrent leur hausse de la veille, les OAT s'améliorent à la marge à 2,612% contre 2,622%, les Bunds de 2,2Pts à 2,145% et les T-Bonds US se dégradent de 1Pt à 3,454%.



Il y a des chances que les prochaines séances se montrent volatiles puisqu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent jusqu'à pouvoir se faire une idée de la qualité des résultats et de leurs perspectives.



Dans l'actualité des sociétés, OVHcloud revendique un très bon début d'année avec un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2023, en hausse de 15,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



TotalEnergies annonce le démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG d'import de GNL, situé à Lubmin, sur la côte allemande de la mer Baltique, permettant à la compagnie française de devenir l'un des principaux fournisseurs de GNL en Allemagne.



Air France-KLM bondit de près de 6% et caracole ainsi en tête du SBF120, entouré après un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' chez UBS, avec un objectif de cours porté de 1,75 à 2 euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais.



EDF et Respect Energy, opérateur et trader européen d'énergies renouvelables basé en Pologne, ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour le développement de projets nucléaires basés sur la technologie SMR NUWARD sur des sites spécifiques en Pologne.



Engin, Société Générale et Pegasus Airlines, compagnie aérienne turque à bas prix, annoncent avoir conclu le tout premier prêt lié au développement durable garanti par avions dans le cadre de financements avec garantie d'agence de crédit à l'exportation.