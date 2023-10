Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: en vert malgré une instabilité géopolitique majeure information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un gain modeste de 0,44%, à 6825 points, bien aidée par les performances de Sanofi (+3,3%), Teleperformance (+3%) ou encore Dassault Systèmes (+2,3%), malgré un contexte géopolitique qui reste irréspirable au Proche-Orient.



L'armée israélienne a annoncé de premières incursions de blindés à Gaza Ville rapporte des tirs sur un autre front, à la frontière libanaise... Seul motif de soulagement : l'Iran semble (pour l'instant) rester en retrait.



Alors que la saison des résultats est entrée dans sa phase la plus intense la semaine dernière, cette semaine s'annonce encore très animée sur le plan des trimestriels des sociétés, avec un point d'orgue les résultats d'Apple ce jeudi soir.



A ce stade, près de la moitié des sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs trimestriels et 78% d'entre elles ont dépassé le consensus (un ratio des plus classiques), selon des données publiées par FactSet.



La semaine sera aussi ponctuée par la réunion de la Réserve fédérale américaine (verdict mercredi à 20H), qui devrait confirmer sa pause sur les taux au regard du ralentissement confirmé de l'inflation (malgré des niveaux de consommation très élevés et un marché du travail très résilient).



Les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) demain et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi seront également surveillées de près par les marchés.



Sur le front des statistiques l'Allemagne accuse un repli de -0,1% de son PIB au T3 (données CVS-CJO de Destatis) et le taux d'inflation annuel s'établit à +3,8% en octobre 2023, soit son niveau le plus bas depuis août 2021 (+3,8% également) mais en baisse par rapport à 4,5% en septembre, selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de statistiques.



Destatis indique également que les prix à la consommation devraient rester inchangés par rapport à septembre.

En ce qui concerne l'Espagne, l'inflation ressort à +3,5% en octobre.



Le point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi américain hors secteur agricole pour le mois d'octobre, qui paraîtront vendredi à 14H30.



Les économistes n'attendent que 190.000 créations de postes sur le mois dernier, soit un net ralentissement par rapport aux 336.000 emplois du mois de septembre, du fait de l'impact de la grève lancée par le syndicat UAW (un accord vient d'être signé par Ford et GM qui met un terme à la paralysie partielle des chaines de production).



Les investisseurs gardent aussi un oeil attentif sur le compartiment obligataire, où les T-Bonds évoluent autour des 4,895% (+5pts) après avoir franchi les 5% la semaine dernière, un niveau inexploré depuis 2007.



Le Bund allemand campe autour des 2,8330% (stable) et l'OAT stagne vers 3,437% (-1Pt). A noter une nette détente des BTP italiens avec -7Pts vers 4,738%.



Les cours du pétrole prolongent leur repli de la semaine écoulée en raison de perspectives moins favorables avec le ralentissement attendu de la croissance mondiale. Le prix du Brent recule ainsi de 2,7%, à 88$ le baril, le WTI de -2,8% à 82,8$ sur le NYMEX (son plancher du 6 octobre, testé à la veille du massacre du 7 octobre par le Hamas)... mais l'absence de tensions supplémentaires au Proche Orient contribue également à soulager les investisseurs.

Su le FOREX, le Dollar rétrogarde de -0,45% face aux principales devises, l'Euro en profite pour se redresser de +0,5% vers 1,0620$/euro.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eutelsat a annoncé vendredi soir la signature d'un nouvel accord avec la société PSSI Global Services en vue de reconduire et d'étendre son partenariat portant sur de la capacité à bord de son satellite Eutelsat 113 West A.



ArcelorMittal a annoncé samedi dernier qu'un accident tragique s'est produit dans sa mine de charbon de Kostenco, au Kazakhstan, faisant alors état de 25 employés confirmés morts et de 21 autres toujours portés disparus.

Le groupe sidérurgique a aussi confirmé avoir entamé avec le gouvernement du Kazakhstan des discussions concernant l'avenir d'ArcelorMittal Temirtau et avoir récemment signé un accord préliminaire pour une transaction qui transférera la propriété à l'Etat : la nationalisation devrait être effective sous peu, un accord ayant été confirmé ce matin.



Après 44 jours de grève, l'United Auto Workers (UAW) a annoncé samedi avoir trouvé un accord de principe avec Stellantis, ce qui permettait au propriétaire des marques Chrysler et Jeep de progresser en Bourse ce lundi.



Enfin, Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir conclu un partenariat avec Space Solar afin de poursuivre leur collaboration autour du premier système commercial de production d'énergie solaire en orbite.







