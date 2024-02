Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en vert, lorgne à nouveau sur les 7700 points information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,68%, à 7677 points, tirée à la hausse par Capgemini (+6,8%), Thales (+4%) ou encore Schneider (+1,9%).



Hier, les chiffres de l'inflation américaine - un peu moins favorables qu'escompté - ont servi de prétexte à quelques dégagements bénéficiaires et se sont accompagnés d'une brusque tension des taux.



Après avoir franchi les 4,315% mardi soir, les T-Bonds US à 10 ans se détendent très légèrement (-2,5Pts), autour des 4,29%, tandis que les Bunds allemands de même échéance effacent également -2,5Pts vers 2,35%.



La probabilité d'une première baisse de taux dès le mois prochain est tombée en chute libre chez les intervenants de marché, à 8,5% contre 76,9% un mois plus tôt, selon le sondage Fedwatch de CME.



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, ii faut s'abstenir de surinterpréter la statistique publiée hier. Ainsi, selon le professionnel, 'le processus de désinflation est toujours bien amorcé de l'autre côté de l'Atlantique'.



Côté chiffres 'macro', la production industrielle CVS a augmenté de 2,6% dans la zone euro et dans l'UE de novembre à décembre 2023, fait savoir Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, au quatrième trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières est resté stable dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



Toujours sur le front des statistiques, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 439,5 millions de barils lors de la semaine du 5 février signalant une hausse de 12 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



Dans ce contexte, l'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,072$, l'Or recule vers 1992$ (-1,3%) et le pétrole 'Brent' est stable, vers 82,6$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, M6 a fait part de la décision de Nicolas de Tavernost de quitter ses fonctions de président du directoire avant le 22 août 2025, date à laquelle il atteindra l'âge limite, et de la désignation de David Larramendy comme successeur, à l'issue de l'AGM du 23 avril 2024.



Capgemini a publié au titre de l'année 2023 des hausses de 7% de son résultat net part du groupe, à 1,66 milliard d'euros, et de 8% de son résultat normalisé par action, à 12,44 euros, pour un taux de marge opérationnelle de 13,3%, en progression de 30 points de base.



Air Liquide revendique sur l'année 2023 un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique.



Enfin, Poujoulat affiche un chiffre d'affaires en recul de 9,4% à 272,3 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice, la baisse de 17,4% en 'conduits de cheminée et cheminées industrielles' n'ayant pu être compensée par une augmentation de 2,8% en 'bois énergie'.





