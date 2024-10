Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en vert, les regards tournés vers Israël et l'Iran information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé 0,8% hier, la bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 7620 points, tirée par TotalEnergies (+3,5%), Thales (+2,8%) ou encore L'Oréal (+1,7%).



L'actualité est marquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, alors que Téhéran a tiré hier soir sur Israël près de 200 missiles, dont des engins balistiques hypersoniques.



Suite à cette attaque, Israël et son allié américain ont immédiatement menacé de riposter. 'On en sait pas beaucoup pour le moment', réagit ce matin James Reilly, économiste chez Capital Economics.



'La grande inconnue concerne l'ampleur de l'offensive et les dommages qu'elle causera, tout particulièrement au niveau des populations civiles', poursuit l'analyste.



'Une escalade majeure du côté de l'Iran risquerait d'entraîner les Etats-Unis dans la guerre, ce que Téhéran préférerait éviter', rappelle James Reilly.



En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo décrochait de 2,5% en fin de séance face au risque de plus en plus réel d'un embrasement au Moyen-Orient.



Les places boursières sont aussi dans l'attente des des chiffres de l'emploi attendus vendredi et qui seront une nouvelle fois suivis avec beaucoup d'attention.



Les dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, ont laissé entendre que l'institution n'était pas pressée de baisser les taux rapidement et que ses décisions se feraient en fonction des données économiques.



Si les chiffres de l'emploi sont moins bons que prévu, les marchés boursiers pourraient se servir de ce catalyseur afin de poursuivre sa dynamique haussière.



Aux Etats-Unis, la publication économique du jour sera l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé pour le mois de septembre dont les résultats sont attendus à 14h15.



Sur le front du pétrole, le baril de Brent grimpe de 0,8% vers 75 dollars en réaction au regain de tensions au Moyen-Orient.



Sur le marché obligataire, les bons du Trésor américain jouent leur rôle de valeur refuge avec un papier à dix ans qui recule vers 3,75%.



Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,1% face au billet vert, à 1,108$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, EssilorLuxottica annonce avoir finalisé les acquisitions précédemment annoncées de la marque Supreme et d'une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, ces deux opérations ayant obtenu le feu vert des autorités de concurrence compétentes.



Thales a annoncé mercredi avoir présenté ses dernières innovations en matière d'autonomisation des drones en appui des opérations navales à l'occasion d'un exercice militaire organisé au Portugal.



Lagardère News annonce le lancement de deux nouvelles éditions d'ELLE, en Ouzbékistan et en Malaisie, portant ainsi à 50 son nombre d'éditions dans le monde, toutes représentées par sa régie internationale exclusive Lagardere Global Advertising.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.